Maria De Filippi registra l'ultima puntata del pomeridiano di Amici 22: "Torno a lavorare perché così mi hanno insegnato..."

La puntata di Amici 22 in onda domenica 5 marzo è quella registrata il 23 febbraio, il giorno prima della scomparsa di Maurizio Costanzo. Venerdì 3 marzo Maria De Filippi è invece tornata al lavoro nonostante la grandissima perdita per registrare l’ultima puntata della fase pomeridiana del programma, appuntamento che sarà trasmesso il domenica 12 marzo prima che sabato 18 parta il serale del programma.

La conduttrice oggi è entrata in studio dopo che la produzione ha giustamente chiesto al pubblico presente di non urlare, come di solito avviene, ma di applaudire semplicemente. Una richiesta superflua secondo alcuni ma gli episodi di selfie chiesti a Maria nella camera ardente di Costanzo ci hanno insegnato a non dare la sensibilità e l’empatia come dote scontate nelle persone.

Dopo l’applauso Maria De Filippi ha affermato, con la grande dignità che da sempre la contraddistingue, “Ritorno a lavorare perché così mi hanno insegnato…”

E così è partita la registrazione dell’ultima puntata del pomeridiano della 22esima edizione di Amici di Maria De Filippi. Ma chi ha avuto accesso al serale?

