Amici 22: nuovi inediti, due maglie per il serale e due rimandati a settembre nella puntata registrata il 26 febbraio

Amici 22 puntata del 5 marzo. Come ogni settimana sono uscite tante anticipazioni sulla puntata del programma registrata oggi ma in onda domenica su Canale 5 (ATTENZIONE la programmazione della puntata prevista per domenica 26 febbraio slitta, probabilmente alla domenica successiva, in segno di rispetto a Maria De Filippi per la scomparsa di Maurizio Costanzo).

E in questa nuova puntata accadrà veramente di tutto visto che ormai mancano solo due appuntamenti prima del serale.

Fino ad oggi i sei professori del programma hanno assegnato solo cinque maglie e solo una di queste è andata ad un* dei cantanti in gara. Eccole:

Hanno ottenuto le maglie del serale fino ad ora:

Ramon (Ballerino Celentano)

Isobel (Ballerina Celantano)

Maddalena (Ballerina Emanuel Lo)

Angelina (Cantante Cuccarini)

Gianmarco (Ballerino Celentano)

Nella puntata in onda nel pomeriggio del 26 febbraio arrivano due nuove maglie per il serale, due eliminazioni e nuovi inediti. Clicca in basso per scoprire tutti gli spoiler.