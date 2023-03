Il terzo singolo di Federica ad Amici 22 è “Scivola”

Federica Scivola testo e significato del terzo singolo lanciato dalla cantante nella ventiduesima edizione di Amici.

La 23enne nata a Riccione è entrata nella scuola ad inizio programma e per lei è stato un vero e proprio debutto. La ragazza, parrucchiera per professione, non aveva infatti mai studiato canto prima dell’ingresso nella scuola di Canale 5.

Le sue spiccate doti interpretative che la rendono capace di affrontare anche brani molto impegnativi hanno spinto Arisa a volerla nella sua squadra (qui abbiamo raccontato la sua storia).

Federica Scivola significato del brano

Il brano racconta di un amore finito ma che si fa ancora sentire, le sensazioni provate sono ancora vive dentro la ragazza mentre impara a vivere senza di lui.

Federica Scivola testo

Tutte le notti dorate che non ritornano più

quando l’inverno era estate

perché qui c’eri tu

il tempo scivola, scivola, scivola

come la neve che cade bianchissima

Tu non avere paura, dormi tra le mie braccia

me lo dicevi sempre avevi ragione tu

senza una nuvola, nuvola, nuvola

il cielo scivola

Senti resti come un brivido tra i denti

goccia d’acqua gelida

che fa ancora tremare, che fa ancora male

che non scivola, non scivola

mentre imparo a vivere senza di te

mentre tutto scivola

Dimmi che va tutto bene

dammi un po’ del tuo bene

versami ancora qualcosa da bere

che almeno non sento le nostre paure

i tuoi occhi diamante, le mie braccia d’aliante

Senti resti come un brivido tra i denti

goccia d’acqua gelida

che fa ancora tremare, che fa ancora male

che non scivola, non scivola

mentre imparo a vivere senza di te

mentre tutto scivola