Il 5 marzo Piccolo G lancia ad Amici l’inedito “È normale”

Piccolo G È normale testo e significato del nuovo brano inedito presentato dal cantautore ad Amici 22.

Anche per Piccolo G domenica 5 marzo è arrivato il momento di presentare un terzo brano inedito nel programma, una canzone che ha ottenuto un buon parere dal giudice esterno Charlie Rapino.

Piccolo G È normale significato del brano

Il terzo inedito di Piccolo G è una canzone d’amore un po’ fuori dalle righe, una canzone che lascia aperte il significato a diverse interpretazioni ma lascia pensare che la storia di cui racconta sia appena nata e chissà se destinata a continuare.

Piccolo g è normale testo

È normale che

lei non mi voglia, che mi butti via

che possa annoiarsi con i miei problemi

È normale che se parli di te e solo di te

possa andare via

dai facciamo i seri

Oh, ti prego dimmi non è vero

che non è vero

e che c’è ancora

qualcosa ancora c’è

che soffia dentro te

ti prego dimmi non è vero

che non è vero

E se mi vuoi chiamare prendi il cellphone

sappi sono ancora preda del momento

Oh, ti prego dimmi non è vero

che non è vero

e che c’è ancora

qualcosa ancora c’è

che soffia dentro te

ti prego dimmi non è vero

che non è vero

È normale, è normale

fa male un po’

oh sì

è normale, è normale

fa male, fa male

però, però, però c’è