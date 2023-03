Amici 22, domenica 12 marzo ultima puntata del pomeridiano: a sorpresa spariscono tutte le maglie del serale

Amici 22 puntata 12 marzo 2023, l’ultima prima dell’inizio del serale in onda da sabato 18 marzo nella prima serata di Canale 5.

Siamo al giro di boia più importante per il programma e ci si arriva con solo 8 maglie assegnate e con diversi allievi in crisi come Cricca, NDG e Piccolo G, messi alle strette soprattutto da Rudy Zerbi. Ma nella puntata di oggi i nodi vengono al pettine e lo fanno con una scelta che arriva inaspettata.

La puntata in onda oggi, domenica 12 marzo 2023, è la prima registrata da Maria De Filippi dopo la tragica scomparsa del marito Maurizio Costanzo. È stata infatti realizzata il 3 marzo scorso.

Mentre sono stati comunicati i nomi dei nuovi giudici del serale (li trovate qui), l’incertezza dei professori nell’assegnare maglie e alcuni errori di valutazione (come aver fatto entrare Mezkal e il ballerino Paky con poco tempo a disposizione, a febbraio inoltrato), hanno portato ad una decisione sconvolgente.

Ospite musicale della puntata è Francesca Michielin che presenta il suo nuovo album, Cani Sciolti.