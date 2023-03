Terzo inedito per Wax che lascia libero il suo desiderio di dire “Grazie”

Wax Grazie testo e significato del nuovo brano del giovane artista tra i concorrenti di Amici 22.

Ad oggi Waxiello, come si fa chiamare il ragazzo sui social e come lo chiamano gli amici, è l’artista che ha collezionato il maggior numero di stream su Spotify tra li allievi della scuola di Canale 5. La sua Turista per sempre ha superato 3.100.000 ascolti mentre Ballerine e guantoni prodotta da Dardust è quasi a quota 1 milione e mezzo.

In queste ultime settimane il cantautore ha lavorato sodo da solo e con la sua professoressa, Arisa, per dimostrare di essersi lasciato alle spalle le brutte vicende successe a Capodanno. La De Filippi stessa l’ha spronato dicendogli che crede molto in lui.

Ora per Wax è tempo di nuova musica con Grazie.

Wax grazie significato del brano

Nel suo nuovo brano il cantautore mette in risalto tutte le sue fragilità e la voglia di cambiare e diventare una persona migliore paragonando la vita ad un teatro il cui sipario è ancora aperto.

Wax grazie testo

Buonasera signore e signori

e chiedo scusa se il sipario è ancora chiuso

forse ho fatto confusione con gli attori

mentre lo scenografo litiga coi colori

benvenuti ora dentro la mia testa

ho un teatro testa che si fa grande

queste emozioni ballano in mutande

E il mondo ci fa stare male

ringrazio Dio che esiste l’arte (Grazie)

che ci dà modo di parlare (Grazie)

e rendere chi è piccolo gigante (Grazie)

Ora noi possiamo brillare (Grazie)

come la stella che ci guarda

da quando eravamo giù in quartiere

e riscriveremo assieme questo finale

(lo possiamo fare assieme)

perché il sipario è aperto

e ora potete mettervi a sedere

Ora noi possiamo brillare (Grazie)

come la stella che ci guarda

da quando eravamo giù in quartiere (quella là)

e riscriveremo assieme questo finale

(lo possiamo fare assieme)

perché il sipario è aperto

e ora potete mettervi a sedere

Grazie