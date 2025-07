Amanda Roberts lancia il brano “Jane” ispirato alla storia di Tarzan

Amanda Roberts torna con un nuovo singolo, dal titolo Jane. Il brano, disponibile su tutte le piattaforme digitali dall’11 luglio 2025, è scritto dalla stessa cantautrice e dall’autrice Martina Bolzoni.

Jane è il terzo singolo di Amanda Roberts, dopo A volte niente e Sunny Days. Con questi brani, l’artista è riuscita a debuttare in diverse playlist di Spotify. Tra queste, New Music Friday, Novità pop, Novità Indie Italiana, Nuovo pop, EQUAL Italia, Fresh Finds. Ciò è stato motivo di soddisfazione per un progetto nato due anni fa in maniera indipendente, e che continua ad essere indipendente dal punto di vista artistico e di produzione.

Il nuovo brano di Amanda Roberts, sorella del noto autore e produttore Edwyn Roberts, è costruito su una dinamica di contrasti tra strofe morbide e ritornelli più ricchi. La produzione, a cura di Vago XVII (Pietro Bagni), è fresca e minimal: è stata costruita con suoni originali e una voce sussurrata. Questa scelta all’insegna della leggerezza è finalizzata a mantenere l’intimità che il pezzo richiede.

La canzone si ispira alla celebre storia di Tarzan e Jane, che ripercorre attraverso una relazione attuale. In particolare, evidenzia come quel primo tocco delle loro mani abbia cambiato per sempre il modo che entrambi avevano di vedere il mondo e, soprattutto, di vedere se stessi.

Jane non è una semplice canzone d’amore, ma parla di accettazione, di rispetto e di scoperta. Racconta come due mondi così diversi, incontrandosi, possano dar vita a qualcosa di nuovo. Il risultato è una “Jane” diversa, messa a nudo, capace di riconoscere in un cielo stellato un tetto dove sentirsi a casa e in salvo.