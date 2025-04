Amanda Roberts e il suo primo passo sincero e indipendente nella musica, “A volte niente”

Amanda Roberts debutta nella scena musicale italiana con il suo primo singolo A volte niente, una ballad pop sospesa tra dolcezza e consapevolezza. Con la produzione del fratello Edwyn Roberts e il supporto di un giovane team creativo, la cantautrice cremonese classe 2001 si presenta con una voce personale e una scrittura delicata ma profonda.

A volte niente : il primo passo di Amanda Roberts

Amanda Roberts, classe 2001, è una giovane cantautrice di origini argentine nata e cresciuta a Cremona in una famiglia immersa nella musica: il padre è liutaio, la madre insegnante di canto ed ex corista del coro polifonico nazionale argentino. Oggi, a distanza di due anni e mezzo di lavoro dietro le quinte, debutta con il suo primo singolo A volte niente, disponibile dall’11 aprile su tutte le piattaforme.

Scritta da Amanda insieme a Martina Bolzoni e Vago XVII (alias Pietro Bagni) con il supporto e la direzione musicale del fratello Edwyn Roberts, A volte niente è un brano delicato che esplora le sfumature dell’amore più puro. Un amore che non ha bisogno di eccessi per esistere, ma che si misura nei gesti piccoli, nei silenzi, nella protezione.

“A volte niente l’ho cominciata a scriverla di notte, in camera mia, mentre per l’ennesima volta mi ritrovavo ammalata e senza voce. Volevo sentirmi meglio, pensare alle cose che mi fanno stare bene. L’ho inviata a mio fratello così com’era, poi ci siamo trovati io e lui insieme a Martina per finirla. È nata dal mio piccolo mondo e presto sarà di tutti.

A volte niente, è stata, ed è tutt’oggi, il mio modo di guarire.

Non vedo l’ora sia anche vostra, manca pochissimo.”

Con uno stile a metà tra il pop italiano e sonorità sognanti di stampo inglese, Amanda racconta l’essenza di una relazione fatta di rispetto e fragilità condivise. “A volte per amare devi dare tutto, e a volte niente“, canta nel ritornello, lasciando che la semplicità diventi forza narrativa.

Un progetto indipendente fatto di autenticità

Il percorso che ha portato Amanda al debutto è stato costruito interamente in modo indipendente, seguito da un team giovane e appassionato. La promozione del progetto è avvenuta attraverso Instagram, TikTok, videoclip e contenuti visual curati nei dettagli, con l’intento di far emergere la genuinità di una nuova voce della scena cantautorale italiana.

Quello di Amanda Roberts non è un singolo nato per caso, ma l’inizio di un cammino pensato con dedizione, che proseguirà nei prossimi mesi con almeno altri due brani in uscita entro settembre. Brani che promettono sonorità più estive, senza perdere l’introspezione che caratterizza la sua scrittura.

Con A volte niente, Amanda fa un primo passo discreto ma pieno di luce. Un invito a lasciarsi toccare dalla semplicità dei sentimenti veri.