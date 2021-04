Alessandra Amoroso: uno show in live streaming per presentare “Piuma” e “Sorriso Grande” (Scaletta)

Alessandra Amoroso è in gran forma e, da quello che si è potuto notare dall’evento in live streaming trasmesso da A Live il 7 aprile alle 19, non vedeva l’ora di tornare sul palco!

È vero, è passato solo poco più di un mese dalla sua performance al Festival di Sanremo, ma poter cantare i propri brani e presentare due nuovi singoli è un’occasione davvero importante e in questo momento pressochè unica.

In uno spazio insolito, ovvero un drive-in allestito all’esterno del Palalottomatica di Roma, l’artista salentina si è esibita su un palco minimale, ma dal quale ha saputo regalare emozioni.

Prima dell’inizio dello show è stato trasmesso un video in cui Sandrina ha parlato con il cuore in mano, descrivendo i suoi ultimi due anni.

“Dopo l’ultimo tour qualcosa dentro di me si è rotto. Ho provato a riavvicinarmi alla musica insieme a nuovi professionisti, ma poi da un giorno all’altro sono stata catapultata come tutti in un tempo sospeso. Ho provato a stare vicino agli altri, ma mentre lo facevo mi rendevo conto di essermi smarrita. Poi a giugno una nuova musica mi ha travolto! Per la prima volta dopo tanto tempo e grazie a degli amici carissimi. Pensavo fosse un nuovo inizio, ma poi abbiamo dovuto fermarci di nuovo. All’inizio dell’anno un pezzo di cuore è stato travolto e ha dato speranza A tutte le persone che avevano bisogno di una voce. Sono qui con una nuova consapevolezza. Ho deciso di dedicarvi il mio impegno. E’ stato un momento particolare. Io continuo a sperare, a credere e a crederci.”

ALESSANDRA AMOROSO

Accompagnata dalla sua band ha proposto al suo pubblico una selezione di 10 canzoni. Ecco la scaletta dell’evento gratuito ed esclusivo riservato a tutti coloro che hanno pre-salvato i brani. Alessandra Amoroso ha chiuso l’evento proponendo per la prima volta dal vivo Piuma e Sorriso Grande, i due nuovi brani.

La Stessa

Fidati Ancora Di Me

Dalla Tua Parte

Forza E Coraggio

Immobile

Amore Puro

Difendimi Per Sempre

Comunque Andare

Piuma

Sorriso Grande

“Rimanere se stessi quando tutto cambia non è la cosa più scontata. Grazie per essermi stati accanto sempre. Grazie per aver trovato sempre la forza e il coraggio per andare avanti. Io dalla vostra parte sempre. Dalla parte dei diritti di tutte le persone.”

Un messaggio chiaro e diretto e un mantra da ripetere e ripetersi per affrontare a testa alta le difficoltà nelle quali siamo immersi nostro malgrado.

“Ho sempre creduto nella magia della musica. Ho sempre rivelato il mio amore viscerale con chi ha scelto di esserci. Amore non solo nei confronti di un pubblico fedele, ma intesa con chi mi è accanto.”

Foto Di Flavio&Frank