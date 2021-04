"Bisogna perdersi per ritrovarsi..." con questa frase Alessandra Amoroso annuncia l'uscita di "Piuma" e "Sorriso grande" questa settimana

Alessandra Amoroso. Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato in questo articolo del ritorno dell’Amoroso con nuova musica previsto per questa settimana.

Quello che ancora non sapevamo è che Alessandra non torna con un solo brano ma con ben due canzoni inedite che usciranno in due giorni diversi: Piuma e Sorriso grande.

Ad accompagnarle questa frase della stessa Alessandra Amoroso…

“Ad un certo punto mi sono resa conto che ero il limite di me stessa, mi sono presa per mano e ho cominciato ad ascoltarmi. Ora so bene cosa voglio e soprattutto chi sono…leggera come una PIUMA e sul viso un SORRISO GRANDE!”

Alessandra Amoroso, le nuove canzoni

A due anni dal suo ultimo progetto discografico, Alessandra Amoroso torna e lo fa con due brani inediti in cui si racconta: Piuma, disponibile da domani, mercoledì 7 aprile, su tutte le piattaforme digitali, e Sorriso Grande, in uscita giovedì 8 aprile in digitale e da venerdì in rotazione radiofonica.

I brani sono due fotografie di momenti della vita di Alessandra che ha deciso di raccontare in musica perché nel periodo che stiamo vivendo, certe emozioni assumono un valore universale.

Piuma” è un brano che nasce da un momento di paura e di solitudine: due emozioni che nell’ultimo anno hanno accomunato molte persone, costrette dal momento storico all’isolamento nelle proprie case. Se all’inizio del brano queste emozioni, sommate al dolore per la fine di un amore, pesano come macigni sul petto, alla fine portano a reagire e raggiungere una nuova consapevolezza, quella che bisogna imparare a vivere “leggeri come una piuma”.

Questa consapevolezza porta a Sorriso Grande, un brano solare, aperto, carico di una ritrovata energia che rappresenta la rinascita, la riscoperta di sé sotto una nuova luce…l’immagine di una donna forte che sa chi è e cosa vuole e ha trovato il coraggio di essere se stessa.

Piuma è stato scritto da Alessandra Amoroso insieme a Davide Petrella ed è prodotto da Francesco “Katoo” Catitti mentre Sorriso grande è stato scritto da Davide Petrella ed è prodotto da Dardust.

I brani faranno parte del nuovo disco di Alessandra la cui uscita potrebbe essere fissata per il mese di ottobre prossimo.