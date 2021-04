Alessandra Amoroso pronta a tornare con il nuovo singolo “Piuma”

Alessandra Amoroso Piuma è il titolo del singolo che torna il ritorno da solista della cantante.

Dopo un 2020 che l’ha vista lanciare la hit dell’estate insieme ai Boomdabash, Karaoke, brano certificato con quattro dischi di platino, e un 2021 cominciato con l’amica di sempre, Emma Marrone, con cui ha inciso Pezzo di cuore, canzone che ha conquistato il disco d’oro, ora è tutto pronto per il ritorno di Alessandra con un nuovo brano, primo estratto da un disco la cui uscita dovrebbe essere fissata per l’autunno, probabilmente per il mese di ottobre.

Alessandra Amoroso Piuma

Ad annunciare l’uscita di questo nuovo singolo è stata la stessa Alessandra Amoroso attraverso Instagram…

“Più di un anno fa ho avuto la possibilità di esprimermi tramite la scrittura e raccontarmi attraverso la mia arte che però poi ho dovuto chiudere in un cassetto.

Più di un anno fa ho avuto la possibilità di farlo con delle persone davvero speciali; alcune sono entrate da poco a far parte della mia vita invece altre già esistevano da anni e anni.

Si sono sedute accanto a me quel giorno, con la voglia di esserci, di supportarmi accomodando il mio istinto e le mie sensazioni. PIUMA è il mio racconto per voi di questa mia vita fatta di amore e musica.

Piuma, presto fuori.“

Come si evince dalle parole di Alessandra il brano porterà anche la sua firma. L’Amoroso ha anche postato una frase dal testo delle canzone: “Leggeri come una piuma, sul viso un sorriso grande.” Chi pre salverà qui il singolo entro il 5 aprile avrà la possibilità di partecipare ad evento streaming con la cantante.