“Baita” è il ritorno alle cose che contano: Albe racconta casa, affetti e provincia

Albe torna con il suo primo album, Baita, in uscita venerdì 5 dicembre per Triggger/WEA e distribuito da ADA Music Italy. Un disco che, più di ogni altro suo lavoro, definisce la sua direzione artistica: un luogo emotivo in cui tornare, un punto fermo costruito tra legami reali e radici profonde.

Un progetto nato dopo mesi di scrittura e condivisione con la sua band, anticipato dai singoli Cercapersone, Con te non ci torno più e Alla fine sono io, e da un rollout waterfall che ha svelato progressivamente i brani su Spotify.

Baita è casa, identità, geografia affettiva. È un disco che racconta gli errori, le distanze, le amicizie salvifiche, gli amori imperfetti e quella provincia che confonde, accoglie e — inevitabilmente — forma.

“Baita”: il significato del nuovo album di Albe

Nel dialetto bresciano, “baita” significa casa. Ed è proprio questa l’immagine che attraversa il disco: un rifugio costruito negli anni insieme alle persone che gli sono rimaste accanto. Un luogo emotivo prima che geografico.

Albe racconta ciò che resta dopo la tempesta: le amicizie nate nei bar di provincia, i ritorni, i fallimenti che insegnano, i piccoli riti quotidiani che diventano identità. L’album è un mosaico di memorie e riflessioni che parlano a una generazione in bilico tra consapevolezza e fragilità.

Il suono di “Baita”

La produzione — firmata da Francesco Savini (Sventura) e Alessandro Gemelli — segue una direzione chiara: strumenti reali, indie italiano, brit-pop, folk moderno. Un’estetica calda, organica, quasi live.

Le canzoni sono nate insieme alla band che accompagna Albe da anni, e questa familiarità emerge chiaramente: è un disco che suona “vicino”, costruito a misura d’uomo.

Lo stesso Albe spiega: “Questo album non è né un punto di partenza né un arrivo. Forse è più un pranzo domenicale, insieme a chi ti vuole bene: gli amici, la famiglia, nel luogo dove ti senti a casa, anzi… a Baita.”

I quattro house concerts

Per inaugurare il disco, Albe ha scelto un modo particolarmente coerente con il concept: quattro house concerts in quattro città italiane, riservati a chi preordinerà il vinile.

Le date:

4 dicembre – Milano

5 dicembre – Bologna

6 dicembre – Roma

7 dicembre – Napoli

Tracklist – “Baita”

Baita Cercapersone Te l’avevo detto Come fanno tutti Rosario Con te non ci torno più Alla fine sono io Noi siamo quelli

