“Baita” è il ritorno alle cose che contano: Albe racconta casa, affetti e provincia

Albe torna con il suo primo album, Baita, in uscita venerdì 5 dicembre per Triggger/WEA e distribuito da ADA Music Italy. Un disco che, più di ogni altro suo lavoro, definisce la sua direzione artistica: un luogo emotivo in cui tornare, un punto fermo costruito tra legami reali e radici profonde.
Un progetto nato dopo mesi di scrittura e condivisione con la sua band, anticipato dai singoli Cercapersone, Con te non ci torno più e Alla fine sono io, e da un rollout waterfall che ha svelato progressivamente i brani su Spotify.
Baita è casa, identità, geografia affettiva. È un disco che racconta gli errori, le distanze, le amicizie salvifiche, gli amori imperfetti e quella provincia che confonde, accoglie e — inevitabilmente — forma.
“Baita”: il significato del nuovo album di Albe
Nel dialetto bresciano, “baita” significa casa. Ed è proprio questa l’immagine che attraversa il disco: un rifugio costruito negli anni insieme alle persone che gli sono rimaste accanto. Un luogo emotivo prima che geografico.
Albe racconta ciò che resta dopo la tempesta: le amicizie nate nei bar di provincia, i ritorni, i fallimenti che insegnano, i piccoli riti quotidiani che diventano identità. L’album è un mosaico di memorie e riflessioni che parlano a una generazione in bilico tra consapevolezza e fragilità.
Il suono di “Baita”
La produzione — firmata da Francesco Savini (Sventura) e Alessandro Gemelli — segue una direzione chiara: strumenti reali, indie italiano, brit-pop, folk moderno. Un’estetica calda, organica, quasi live.
Le canzoni sono nate insieme alla band che accompagna Albe da anni, e questa familiarità emerge chiaramente: è un disco che suona “vicino”, costruito a misura d’uomo.
Lo stesso Albe spiega: “Questo album non è né un punto di partenza né un arrivo. Forse è più un pranzo domenicale, insieme a chi ti vuole bene: gli amici, la famiglia, nel luogo dove ti senti a casa, anzi… a Baita.”
I quattro house concerts
Per inaugurare il disco, Albe ha scelto un modo particolarmente coerente con il concept: quattro house concerts in quattro città italiane, riservati a chi preordinerà il vinile.
Le date:
- 4 dicembre – Milano
- 5 dicembre – Bologna
- 6 dicembre – Roma
- 7 dicembre – Napoli
Tracklist – “Baita”
- Baita
- Cercapersone
- Te l’avevo detto
- Come fanno tutti
- Rosario
- Con te non ci torno più
- Alla fine sono io
- Noi siamo quelli
Cliccate in basso su continua per scoprire Baita canzone per canzone.