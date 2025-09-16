16 Settembre 2025
Albe torna con “Alla fine sono io”, un flusso di coscienza che diventa lettera al passato e promessa per il futuro

Il brano anticipa il primo vero disco del cantautore

Albe nuovo singolo Alla fine sono io
Testo e significato di Alla fine sono io il nuovo singolo di Albe fuori da venerdì 19 settembre per Triggger / ADA Music Italy.

Con la pubblicazione del singolo, Albe chiude un’estate intensa che lo ha visto protagonista con l’Albe Tour Estate 2025, tra festival e piazze in tutta Italia. Ora l’autunno si prepara a essere il momento delle nuove uscite e della pubblicazione del primo vero, disco che farà seguito al primo EP, Albe, e all’EP digitale abbatteremo gli hotel e torneremo a far l’amore in mezzo ai campi, in arrivo nell’autunno 2025.

Albe – Alla fine sono io: significato del brano

Alla fine sono io nasce come un flusso di coscienza scritto di getto, quasi una lettera che l’artista rivolge a se stesso di vent’anni fa. Con un sound acustico e diretto, Albe mette a nudo la propria identità, intrecciando memoria, cadute, vittorie e futuro. «È un dialogo con il passato – racconta – ma anche un promemoria per il futuro: alla fine, con i miei errori e le mie vittorie, resto io».

Un racconto intimo che diventa universale, perché parla a chiunque abbia dovuto fare i conti con i propri sogni e con la ricerca di un senso autentico.

Alla fine sono io è scritto da Alberto La Malfa e prodotto da Francesco Savini e Alessandro Gemelli.

Copertina singolo Alla fine sono io di Albe

TESTO

In arrivo venerdì 19 settembre

