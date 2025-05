Albe è pronto a tornare live annunciando il tour estivo e… l’arrivo di un nuovo album

Dopo la conclusione di un mini tour e la pubblicazione dell’EP abbatteremo i motel e torneremo a far l’amore in mezzo ai campi, Albe è pronto a tornare live con quattro date estive e non solo… a quanto pare è in arrivo anche un nuovo album!

Con un post su Instagram, infatti, Albe ha annunciato le prime date del tour estivo dove suonerà in compagnia della sua band e con un live tutto nuovo rispetto a quello invernale che si è concluso a Brescia due mesi fa.

In più, dalla descrizione è possibile intuire che l’ex allievo di Amici 21 sia pronto anche ad uscire con nuova musica e un nuovo progetto discografico, che arriverebbe dopo il sopracitato EP uscito lo scorso 17 gennaio:

«OK ECCOMI CI SONO FERMI.

queste sono le prime date del tour estivo.

io e la band.

tu con amici e amiche.

abbiamo tirato su un live nuovo.

ci vediamo lì.

sì ho tagliato i capelli.

ps. ho chiuso tutto un album nuovo»

Prodotto da Triggger Hub, di seguito il calendario delle date dell’Albe Tour Estate 2025 in continuo aggiornamento:

13 GIUGNO 2025 – Euro Social Park per Quindieverse – Roma

3 LUGLIO 2025 – Balena Festival, opening per gli Psicologi – Genova

4 LUGLIO 2025 – Music 4ever Festival, Svevarena – Bisceglie (BT)

16 LUGLIO 2025 – Circolo Magnolia con Leon Faun e Andrea Cerrato – Segrate (MI)

I biglietti per le date di Roma e Bisceglie saranno disponibili prossimamente, quindi rimanete aggiornati sui profili social di Albe! Per le date di Genova e Milano, invece, i biglietti sono disponibili rispettivamente su TicketSMS e Dice.fm.

