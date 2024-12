Albe torna con nuova musica: “FINALMENTE ho capito cosa voglio. FINALMENTE sono io”

Albe, Finalmente: significato del testo del nuovo singolo

Dopo il successo dei due live all’Apollo di Milano e all’Alcazar di Roma, che si sono tenuti rispettivamente lo scorso 23 e 24 ottobre, Albe pubblica per Warner Music Italy Finalmente, un nuovo brano che racchiude un anno di crescita personale e artistica, con il quale l’artista ha provato ad accedere alla sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2025 attraverso Area Sanremo.

“FINALMENTE a mezzanotte sarà anche vostra e devo dire che mai più di ora, che la sto ascoltando mentre scrivo questa parole, sono fiero di farla uscire”, ha scritto Albe sui social.

Poi, ha aggiunto: “Questo brano racchiude un anno di crescita personale, che non pensavo di raggiungere, e proprio per questo si intitola Finalmente. Perché FINALMENTE ho capito un po’ come gira il mondo. FINALMENTE ho accettato i miei difetti. FINALMENTE ho capito cosa voglio.

FINALMENTE posso sentirmi adulto abbastanza per ringraziarvi dell’amore quotidiano che mi date. FINALMENTE apprezzo le piccole cose davvero. FINALMENTE ho scoperto come aprirmi di più in generale. Io faccio lo scemo, ma sono anche serio a volte, anzi più di quanto si potrebbe pensare. Finalmente sono io. Grazie”.

Il brano verrà presentato per la prima volta dal vivo sul palco dell’Off Topic di Torino il prossimo 31 gennaio, in occasione di una nuova data del tour Tornami Live (Eccoci).

ALBE, “FINALMENTE”: SIGNIFICATO DEL BRANO

Prodotto da Alessandro Gemelli, che continua a far parte della direzione artistica del progetto, il brano esplora il tema della riscoperta di se stessi e parla del sollievo che si prova quando si impara ad accettarsi per ciò che si è realmente.

“Questo pezzo mi ha aiutato ad aprirmi ad un nuovo inizio ed è stato come trovare, in uno stagno torbido, una parte di acqua limpida, che spesso non riusciamo a vedere”.

La copertina di Finalmente è uno scatto dello stesso Albe a Fuerteventura, luogo in cui l’artista è solito rifugiarsi per scrivere e per esercitare una delle sue più grandi passioni: il surf.

“FINALMENTE”: TESTO DEL BRANO

Ho alcuni ricordi che lego

Ma poi altrettanti che slaccio

Per ogni persona che vedo

Ce ne sono due per cui piango

Ma noi, abbatteremo i motel

Torneremo a fare l’amore

In mezzo ai campi

Che poi, se fosse per te

Avrei la stoffa del campione sotto gli stracci

Intanto la platea si innamorava di noi

Quasi pronti per uscire

Tu chiuditi tra le mie braccia che

Il sipario si sta per aprire

Parlerò di te, con i marinai

Di quanto l’acqua è trasparente

Di come cambia la corrente che

Chissà se poi ti presenterai

Tra tutto sto mare di gente

E penserò soltanto finalmente

Yah

Finalmente

Yah

Finalmente so

Che maledirai

Tutto sto mare di gente

E penserò soltanto

Finalmente

E forse sono solo io

Che do la colpa a tutto il mondo

E come mi comporto, lo so solo io

Come un segreto che nascondo, perché in fondo so che poi non sono io

Quello sicuro di se stesso

Che non si gode mai il momento

E trova ogni occasione buona per buttare il tempo

Abbatteremo i motel

E torneremo a fare l’amore

In mezzo ai campi

Non ho capito perché

Io tremo se c’è l’occasione di riabbracciarti

Intanto la platea si era già accorta di noi

Quasi pronti per uscire

Tu chiuditi tra le mie braccia che

Lo spettacolo sta per finire

Parlerò di te, con i marinai

Di quanto l’acqua è trasparente

Di come cambia la corrente che

Chissà se poi ti presenterai

Tra tutto sto mare di gente

E penserò soltanto finalmente

Yah

Finalmente

Yah

Finalmente so

Che maledirai

Tutto questo mare di gente

E penserò soltanto

Finalmente

Finalmente

Finalmente