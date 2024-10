Albe torna con un inno alla spensieratezza dell’adolescenza e presenta “Sorprendente”

Albe, Sorprendente: significato del testo del nuovo singolo.

Dopo il successi di Tornami Addosso (Eccoti), rivisitazione di uno dei più grandi successi di Max Pezzali diventata virale su TikTok, Albe torna con nuova musica e presenta il singolo Sorprendente (Warner Music): un brano pop-rock con un mood fresco e coinvolgente, prodotto da Alessandro Gemelli, che continua a far parte della direzione artistica del progetto.

Il brano sarà presentato per la prima volta dal vivo sul palco dell’Apollo di Milano e su quello dell’Alcazar di Roma, rispettivamente il 23 e 24 ottobre.

ALBE, “SORPRENDENTE”: significato DEL BRANO

Sorprendente è un inno alla spensieratezza dell’adolescenza, alle emozioni delle “prime volte”: il primo amore, i primi errori e le esperienze che ci segnano per sempre.

Ed ecco che, con un testo sincero e diretto, il brano cattura il mix di euforia e nostalgia tipico di quel periodo di vita, quando tutto sembra possibile.

“Questa canzone è un brindisi a il mio primo amico, il primo motorino, la prima volta in discoteca, il primo bacio e qualsiasi altra prima volta”, spiega Albe.

Poi, in merito alla copertina, aggiunge: “Questo è uno dei primi motorini che io abbia mai usato. Ho deciso di scattare questa foto di fronte alla porta del mio primo bar, di cui conservo tanti ricordi, i migliori, con gli amici del paese”.

La cover di Sorprendente è, di fatto, il taglio di una foto intera che raffigura Albe su un “Ciao” di fronte ad un bar di Alfianello, luogo in cui è cresciuto. L’attenzione, però, è volutamente focalizzata sullo scooter, sul quale è stato applicato un adesivo la cui forma e i colori ricordano quelli di Super Mario.

ALBE, “SORPRENDENTE”: TESTO DEL BRANO

Sai che proprio l’altro ieri

pensavo a qualche estate fa

Quando per per essere sereni

ci bastava solo un bar

Quando gli unici pensieri

erano amici amori e i club

Quando anche il minimo problema

non era un peso per quell’età

La prima sbronza

Il primo bacio

La prima disco con la carta che falsificavo

Le prime volte sotto cassa con un drink in mano

La mia prima foto su insta un po’ da sfigato

Poi mi ricordo il primo giorno

La ora del primo viaggio

I timbri sul passaporto

Gli sticker sopra ad un piaggio

E come no

La prima giulia

Che mi è entrata nella testa

Il primo amore

Che poi ti calpesta

Sei uno specchio di vita

Il mio petto che vibra

O la scusa che chiedo a fatica

Quel lasciare che tutto

No venga distrutto da me

No

Eccoci qua

Al di fuori di ogni luogo

Ti guardo e non fai altro che sorridere

Sotto un cielo incontenibile

Sei tu che rendi tutto nuovo

E mi fai venire voglia

Di dividere

Questo cielo incontenibile

Con te

Che sei sorprendente

Io cerco di ricollegarti all’impossibile

Solo puntando al cielo senza un limite

Male che vada mi accontenterò di stelle

Che nel peggiore dei casi

Mi diranno come scendere

Come stai come va

Non è mio solito lasciare qualcuno a metà

E come al solito tu invece mi hai riempito dentro

Straboccando anche dai bordi

Rimanendo in centro

Sei una botta di vita

Il mio mondo che gira

Ola voglia di un’altra partita

Quel lasciare che tutto

No venga distrutto da te

Noi

Eccoci qua

Al di fuori di ogni luogo

Ti guardo e non fai altro che sorridere

Sotto un cielo incontenibile

Sei tu che rendi tutto nuovo

E mi fai venire voglia

Di dividere

Questo cielo incontenibile

Con te

Che sei sorprendente

Per tutti i miei piani A

Per i film al cinema

No so come finirà

Ma è sorprendente

Tu sei sorprendente