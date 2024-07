“Tornami addosso (Eccoti)” di Albe: dal successo su TikTok ai concerti autunnali nei club

Nelle scorse settimane il nuovo singolo di Albe, Tornami addosso (eccoti), brano che riprende parte di una celebre hit di Max Pezzali, è diventata virale su TikTok. Ora il cantautore annuncia il ritorno live con due eventi previsti per il prossimo autunno.

Partiamo dal singolo, un brano nato in maniera molto particolare e che ha visto luce sulle piattaforme digitali grazie alla richiesta dei fan stessi.

Tornami addosso (Eccoti) nasce inizialmente come una delle rivisitazioni di brani altrui, impreziositi da barre originali scritte da Albe stesso, che il cantautore pubblica sui social.

A questa canzone l’artista è legato in quanto è il brano che veniva messo in chiusura nelle discoteche che frequentava durante l’adolescenza. La reazione del pubblico è tale che il pezzo diventa virale su TikTok e, dal 14 giugno, è disponibile sulle piattaforme digitali per Warner Music.

Ecco come Albe racconta questo singolo:

“È un grandissimo onore aver avuto la possibilità di pubblicare ufficialmente questo brano aggiungendo delle barre che parlano di me e delle emozioni che questa canzone mi ha fatto provare. Anche la cover ha una storia particolare: durante l’ultimo concerto di Max a San Siro, a due metri da me e proprio durante la canzone ‘Eccoti’, ci fu una proposta di matrimonio bellissima che ho ripreso col cellulare. Condividere questa assurda coincidenza con questi ragazzi che ho conosciuto è stata forse una delle cose più stimolanti fatte nel mio percorso fino ad oggi”.

Albe live: tornami live (eccoci)

Dopo essere salito sul palco del Concertone del Primo Maggio al Circo Massimo di Roma e dopo il successo virale di questo nuovo singolo, Albe ha lasciato ai fan la possibilità di scegliere le città e le date in cui esibirsi con due show live in formazione full band.

Le date scelte sono il 23 ottobre all’Apollo di Milano (qui per i biglietti, biglietti Vip sold out) e il 24 ottobre all’Alcazar di Roma (biglietti vip sold out anche per questo appuntamento, qui per acquistare il proprio biglietto).