Albe omaggia le sue persone nel nuovo singolo, “Cercapersone”

Dopo aver annunciato le date del suo primo tour estivo (vedi qui) Alberto La Malfa, in arte semplicemente Albe, è pronto a tornare con un nuovo singolo in uscita venerdì 13 giugno per ADA Music Italy.

Albe cercapersone, testo e significato del singolo

Cercapersone segue la pubblicazione del secondo EP del cantautore, Abbatteremo i Motel e torneremo a fare l’amore, e anticipa la pubblicazione del suo primo album.

Il singolo per l’estate 2025 è una ballad pop/rock dal respiro internazionale, costruita su un impianto sonoro interamente suonato da una full band. La produzione del pezzo è di Alessandro Gemelli e Simone Giacomini.

In questa canzone il cantautore esplora il tema dei legami veri — quelli che resistono al tempo, che ci riportano alle radici, ai luoghi e alle persone che sanno farci sentire a casa. Un equilibrio tra malinconia e slancio emotivo, con un ritornello corale pensato per essere cantato insieme, a cuore aperto.

Cercapersone è stata scritta dallo stesso Albe che la racconta così:

“Cercapersone è riassunta nel titolo. Scrivo questa canzone perché avevo voglia di parlare di questa sensazione che sentivo da tempo. Non è una storia d’amore, ma parla d’amore; verso qualsiasi cosa che rappresenti casa e mi fa staccare da tutto. Parla del fatto che non mi serve più nient’ altro, ho già cercato e trovato tutto nelle mie persone, che mi vogliono bene e mi supportano. ‘Cercapersone’ rappresenta me e quello di cui ho bisogno.”

Il brano esce il 13 giugno in contemporanea con la partenza da Roma del tour estivo.

TESTO

Chissà dove saremo o dove finiremo

dopo un’adolescenza condivisa in un sentiero

qui c’è chi ha ancora fame

chi invece è a lavorare

chi sogna ad occhi aperti

e chi li chiude per sognare

con voi sono sincero

voglio sempre essere onesto

perché sono la versione migliore di me stesso

e a volte balbettare mi fa rendere conto

di quanto io ci tenga

e alla fine non ci riesco

Io non ho più bisogno di un cercapersone

perché sei tutto quello che ho

una spalla, un’amica, un amore

sul quale appoggiare l’umore

Tu con le tue figuracce

io con le figurine che scambio

che scambio per cose che non faccio

o cose da non dire

non mi servono altre persone

perché so che tu sei la migliore

Testo completo in arrivo