Albe, Tour Estate 2025: info, date e biglietti del tour estivo del giovane artista bresciano.

Dopo l’uscita del suo secondo EP, abbatteremo i motel e torneremo a far l’amore in mezzo ai campi, e la vittoria ad Area Sanremo 2024, Albe annuncia nuove date del Tour Estate 2025: il suo primo tour estivo nei principali festival italiani, in partenza il 13 giugno dall’Eur Social Park di Roma.

Ed ecco che – alle date già in programma a Roma, Genova, Bisceglie e Milano – si aggiungono ora i concerti di Petina (SA), Lucca, Bergamo, Valledolmo (PA) e Cuneo, per un vero e proprio viaggio tra nord e sud, con l’obiettivo di ritrovare l’energia dei brani più amati del giovane artista bresciano, ma anche con quello di farsi travolgere dalle sonorità dei nuovi brani.

Il risultato? Un live autentico, interamente suonato dal vivo, che racconta senza filtri l’evoluzione musicale ed emotiva di Albe, generando molteplici emozioni e una forte connessione tra l’artista e il suo pubblico.

ALBE TOUR ESTATE 2025: INFO, DATE E BIGLIETTI

Qui, di seguito, riportiamo tutte le date ad ora annunciate del tour:

13/06/25 | ROMA – Eur Social Park (per Quindieverse)

21/06/25 | PETINA (Salerno) – Festa della Fragolina NUOVA DATA

03/07/25 | GENOVA – Balena Festival /opening Psicologi

4/07/25 | BISCEGLIE – Music 4ever Festival

11/07/25 | BORGO A MOZZANO (Lucca) – BAM Festival (Lacrima Party Aftershow) NUOVA DATA

16/07/25 | MILANO – Circolo Magnolia /w Leon Faun, Andrea Cerrato

29/07/25 | BERGAMO – Malpaga Sound NUOVA DATA

08/08/25 | VALLEDOLMO (Palermo) – Street Art Fest NUOVA DATA

12/09/25 | CUNEO – Connessioni Festival /w Andrea Cerrato NUOVA DATA

Clicca qui per acquistare i biglietti dell’Albe Tour Estate 2025!