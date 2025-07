Intervista ad Albe: “Con Te Non Ci Torno Più” è il primo passo verso la rinascita

Albe: Con Te Non Ci Torno Più è il primo passo verso la rinascita (L’intervista)

Prodotto da Francesco Savini, Con Te Non Ci Torno Più è il nuovo singolo di Albe che, dopo Cercapersone, sposta l’equilibrio verso atmosfere più intime e riflessive, con influenze indie rock e una scrittura più asciutta e consapevole.

“Con Te Non Ci Torno Più è una delle canzoni che preferisco del prossimo album, perché è onesta e senza filtri, oltre ad avere un sound in cui mi riconosco. È anche uno dei brani più divertenti da suonare dal vivo e, fin da subito, ho visto una bella risposta da parte del pubblico, anche se non l’avevano mai ascoltata prima”, ha raccontato Albe a proposito del brano.

“con te non ci torno più”, L’INTERVISTA Ad albe

Durante l’intervista Albe ci ha parlato non solo di questo suo nuovo singolo, in cui affronta il tema della mancanza con lucidità e delicatezza, ma anche del suo primo vero e proprio album, la cui uscita è prevista in autunno.

Analizzando il testo del brano, il giovane artista ha poi condiviso con noi il suo desiderio di “fare pace col mio essere strano” e ci ha raccontato il percorso che l’ha condotto ad una personale rinascita.

Ed ecco che nel brano non c’è né rabbia né rimpianto, bensì la consapevolezza di una fine. La separazione viene così raccontata come un passaggio necessario, quasi fisiologico, per imparare a ritrovare se stessi e il brano si trasforma in una dichiarazione di indipendenza emotiva, che trasforma la vulnerabilità in forza.

A seguire la nostra video-intervista. Prendetevi del tempo per scoprire l’universo di Albe.

ALBE TOUR ESTATE 2025: LE DATE

Qui, di seguito, riportiamo le prossime date del tour Albe Tour Estate 2025: