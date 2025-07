Tra fragilità e lucidità: Albe torna con “Con te non ci torno più”

Albe Con te non ci torno più, testo e significato del nuovo singolo in uscita per l’estate 2025 dopo Cercapersone e in attesa del primo album.

Il cantautore bresciano torna da venerdì 18 luglio con un nuovo brano che mette al centro la consapevolezza emotiva e la voglia di voltare pagina.

Albe – Con te non ci torno più: testo e significato

Se il precedente brano aveva un respiro più corale e immediato, Con te non ci torno più si muove su coordinate più intime e riflessive, grazie a un sound che si avvicina all’indie rock e a una scrittura che abbandona filtri e sovrastrutture. Al centro del testo c’è l’accettazione di una fine, vissuta non come frattura dolorosa ma come passaggio necessario per ritrovare sé stessi.

Non c’è rabbia, né rancore, ma una consapevolezza nuova: a volte, per rispetto verso sé stessi, bisogna lasciarsi andare. Con te non ci torno più è una dichiarazione di indipendenza emotiva, un piccolo inno alla maturità sentimentale. La voce di Albe accompagna l’ascoltatore in questo viaggio, alternando fragilità e lucidità.

“È una delle canzoni che preferisco del prossimo album, perché è onesta e senza filtri, oltre ad avere un sound in cui mi riconosco” – racconta Albe. “È anche uno dei brani più divertenti da suonare dal vivo, e fin da subito ho visto una bella risposta da parte del pubblico”.

Il brano è scritto da Albe (Alberto La Malfa) e prodotto da Francesco Savini. È un altro tassello che anticipa l’uscita del suo primo album, atteso per l’autunno 2025.

ALBE – CON TE NON CI TORNO PIÙ – TESTO

In arrivo

Tour estate 2025: due nuove date in Sicilia

Nel frattempo prosegue anche l’Albe Tour Estate 2025, che lo vede impegnato in diverse piazze italiane. Si aggiungono due nuovi appuntamenti in Sicilia: il 27 luglio a Trapani, all’interno del Green Valley Pop Fest, e l’11 agosto a Patti Marina (ME), al Kairos Beach (evento a ingresso gratuito).

Questo il calendario completo: