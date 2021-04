Videointervista ad Achille Lauro: “Il mio lusso è essere libero grazie al successo.”

Achille Lauro nuovo album

Il 16 aprile uscirà per Elektra Records / Warner Music Italy il nuovo album di Achille Lauro, un progetto discografico in cui l’eclettico cantautore descrive sé stesso e ciò che lo circonda attraverso 12 tracce.

“Questo disco nasce in maniera spontanea. Molte frasi che si trovano nelle canzoni sono anche nel libro. Ci sono riflessioni sull’amore, sull’attrazione sessuale, ma anche la sensazione di guardare al futuro in maniera sognante. Infatti io guardo al passato con malinconia e al futuro come un sognatore. Io non vivo il presente.”

Anticipato dai singoli Solo Noi e Marilù arriva dopo una gestazione lunga e a due anni da 1969. Un periodo in cui, però, l’artista non è stato fermo partecipando due volte a Sanremo, lo scorso anno in gara con Me Ne Frego e quest’anno come ospite di tutte e 5 le serate. Un lasso di tempo in cui ha permesso al pubblico di farsi conoscere in maniera più ampia, grazie anche ai side projects 1990 e 1920.

“Queste sono 12 tracce che parlano di me e vi chiedo di averne cura. Non mi interessa che tutti si rispecchiano in quello che dico. Io porto dei progetti artistici vicini a quello che sono.”

Un disco che si divide in 2 macroaree. Una più introspettiva che descrive la tempesta dell’anima del cantautore e una più punk rock grunge.

VIDEOINTERVISTA AD ACHILLE LAURO NUOVO ALBUM

