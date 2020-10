E’ uscita il 16 ottobre una speciale versione di 1969 Achille Idol Rebirth, l’album di Achille Lauro pubblicato originariamente dopo il Festival 2019, la cui riedizione è balzata subito sul podio della classifica Fimi (ne abbiamo parlato Qui).

L’edizione speciale contiene un vinile picture disc realizzato in sole mille copie numerate.

Aprendo l’esclusivo vinile, realizzato in serie limitata, si potranno vedere le diverse fasi lunari che si sviluppano nel packaging pensato da Achille Lauro.

Dalla luna piena della copertina fino all’eclissi totale, impresse entrambe anche sul vinile stesso: un picture disc con un lato dark (Black Moon) e uno light (White Moon). Ad impreziosire il tutto, una lettera con il testo di C’est la vie baciata con rossetto rosso da Achille Lauro e un QR code per ricevere contenuti esclusivi e personalizzati dall’artista.

Achille Lauro sarà inoltre ospite al finissage del Lovers Film Festival, il festival del cinema LGBTQI a Torino, in occasione dell’evento speciale per la proiezione del film Douze Points, domenica 25 ottobre alle 20.15 al Cinema Massimo (Sala Cabiria).

Lauro dialogherà sul tema della mascolinità tossica con Vladimir Luxuria e Alessandro Zan.

Una conversazione maleducata su quell’insieme di idee e atteggiamenti che sostengono il culto dell’uomo alfa che vive i suoi rapporti senza paure, emozioni, ma con violenza e sessualità aggressiva e per cui il femminile è sinonimo di debolezza.

Achille Lauro avrebbe dovuto festeggiare il suo trentesimo compleanno con un grande live a Roma. L’artista ha pubblicato a proposito un lungo post sui social svelando alcuni dettagli sul futuro.

“Questa sera sarebbe stata la prima assoluta del tour ‘Achille Idol Immortale’.

Il nome era ispirato al mio primo album di successo, quel me che ha provato ad uccidermi e lo stesso che è riuscito a salvarmi.

Ricordo la mia prima esibizione,

bambini nella città di Dio.

Un locale fatiscente preso in affitto a Roma,

una giacca di pelle marrone.

Ricordo le facce dei ragazzi che c’erano,

di alcuni ricordo anche i nomi.

Sembrano passate 3 vite

ma per me siete stati sempre voi,

anche quando eravamo in pochi.

Oggi non potremo incontrarci, ma voglio ora, come mai, ringraziarvi tutti.

Uso poco i social e tengo la mia vita distante.

Il tempo vale troppo per noi comuni mortali.

Cerco di dedicarlo a scrivere poesie, alla musica, a grandi ambizioni, ma oggi è il momento del grazie.

Siete il mio vero successo e quello che abbiamo fatto lo abbiamo fatto insieme.

I biglietti che avete acquistato per questo tour rimarranno validi per gli appuntamenti del 2021.

Sto preparando qualcosa che vi lascerà a bocca aperta.

Abbiate fiducia,

abbiamo appena iniziato.

Vi voglio bene,

A presto.

Lauro”