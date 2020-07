Oltre 200 cantanti sono passati dal talent show di Canale 5 in questi 19 anni. Chi di loro ha ottenuto risultati pur non vincendo?.

In una lunga intervista a Tv Sorrisi & Canzoni il direttore artistico ha svelato nuovi particolari sul suo secondo Festival.

Anche quest'anno, per la ventesima edizione del talent show più longevo della televisione italiana, spuntano alcuni volti noti.

Quaranta canzoni selezionate dalla nostra redazione per i classico sondaggio dell'estate. La parola a voi.

Da gennaio a dicembre, tutti i brani italiani in uscita settimana per settimana.

Ecco tutti i dischi in arrivo nei prossimi mesi

Intervista ad un'artista mai doma, in fuga dalle comodità per sentirsi libera oggi di dire tutto quello che le pare!.

E' uscito il nuovo singolo di DRD DeFuera feat. Marracash, Madame e Ghali, il primo come main artist dell'alter ego di Dardust.

di Massimiliano Longo

Festival di Sanremo 2021. Cari Amadeus e Fiorello, state per affrontare il Festival più difficile di sempre...

Sanremo 2021. Amadeus e Fiorello sono da poco stati annunciati come presentatori (e direttori artistici) del Festival di Sanremo 2021.Un'edizione particolare sotto molto punti di vista. Innanzitutto perché sarà il primo grande show, il primo Festival, dell'epoca Covid-19.E per cercare di viverla al meglio, non solo la Rai ha deciso di puntare sul rassicurante Amadeus...