Intervista a Federica Gentile, un viaggio tra “Playlist”, Amici, Eurovision Song Contest e… Tommy Cash!

Intervista a Federica Gentile: tra “Playlist“, Sanremo, Eurovision Song Contest, Tommy Cash, Amici di Maria de Filippi e il futuro della radio e della televisione.

Per più di 10 anni, Federica Gentile è stata uno dei volti e delle voci più note di RTL 102.5 e Radio Zeta, diventando ormai storia all’interno delle due radio del gruppo editoriale di Lorenzo Suraci.

A fine 2024 arriva poi la decisione di tornare in Rai con il programma Playlist – Tutto ciò che è musica, che va in onda ogni sabato pomeriggio su Rai 2 dalle 14 in compagnia di Gabriele Vagnato.

Playlist è una vera e propria finestra sull’attualità musicale, un mix di informazione sia strettamente alla musica che al music biz e performance live grazie ai numerosi ospiti che ogni settimana vengono accolti in studio.

FEDERICA GENTILE, “PLAYLIST”: L’INTERVISTA

Fin da subito, Federica Gentile ammette che questo cambiamento da RTL 102.5 alla Rai è arrivato all’improvviso e per necessità di affrontare nuove sfide:

«È arrivata un po’ per caso, come avvengono tutti i grandi cambiamenti della vita. Poter fare un programma in tv che fosse solo musicale mi piaceva molto. Ad RTL 102.5 sono stati dieci anni e mezzo fantastici nel quale ho fatto tanto, ma credo anche che la vita sia fatta di cicli che si aprono e si chiudono, quindi evidentemente era arrivato il momento di chiudere un ciclo».

Sull’idea dietro Playlist c’è la voglia di riportare in tv uno spazio musicale puro, simile ai famosi Top Of The Pops e Discoring:

«La cosa bella era proprio riportare uno spazio musicale slegato da qualsiasi altro fine. Qui c’è il desiderio di suonare, fare musica, promuoverla, parlare di musica senza bisogno di altro ed è qualcosa che mancava in televisione, erano anni che non c’era un programma del genere e siamo contenti di averlo rispolverato».

Da qui, inizia un viaggio tra Sanremo e l’Eurovision Song Contest, tra riflessioni più tecniche riguardanti la scelta dell’artista da portare su un tale palco e la grande italianità presente quest’anno a Basilea, tra Lucio Corsi (qui la nostra intervista), Gabry Ponte per San Marino con Tutta l’Italia e… Tommy Cash con Espresso Macchiato (qui per la nostra intervista). Non mancano poi le opinioni su Amici di Maria de Filippi!

Sulla scelta del nostro rappresentante all‘Eurovision non c’è una ricetta giusta, ma Federica Gentile è d’accordo sul suo legame con il Festival di Sanremo:

«La scelta del vincitore del Festival di Sanremo mi sembra un criterio assolutamente consono, è la nostra tradizione, l’evento principale musicale e sociale. Io credo che se si tratta di rappresentare l’Italia con un prodotto che veramente rappresenti il nostro Paese, Sanremo è il palcoscenico migliore».

Su Gabry Ponte e Tommy Cash non vi anticipiamo nulla, ascoltate qui in basso l’intervista completa a Federica Gentile! Siete d’accordo con i suoi pensieri?