Video intervista a Lucio Corsi: “I personaggi del disco Volevo essere un duro sono la mia ispirazione”

Quando lo scorso dicembre Carlo Conti ha annunciato il nome di Lucio Corsi come uno dei concorrenti del Festival di Sanremo 2025 in pochi conoscevano l’artista toscano e forse ancora meno avrebbero scommesso che si sarebbe piazzato secondo alla kermesse con “Volevo essere un duro“. Ed eccoci qua, ad appena un mese e mezzo di distanza dal concorso, con un artista che su Instagram ha oltre 1 milione di follower, un golden ticket per rappresentare l’Italia a Eurovision 2025 a Basilea e un nuovo disco in arrivo, omonimo del singolo sanremese.

Lucio Corsi ci ha parlato della sua nuova fatica discografica in una splendida giornata di sole a Milano, nel corso della quale non solo ha presentato dal vivo alcuni dei brani del suo nuovo album ma ha anche parlato di quale è stata la sua genesi, e di quali sono state le sue fonti di ispirazione. Se questo album ha preso forma dobbiamo dunque ringraziare, oltre a Lucio Corsi stesso, anche tutti i personaggi con i quali ha avuto a che fare. Nel bene o nel male.

Video intervista a Lucio Corsi: “I personaggi del disco Volevo essere un duro sono stati la mia fonte di ispirazione”

Il disco è carico delle storie di tanti poveri diavoli di tutti i giorni. da quelli buoni (ne parla nel pezzo “Francis Delacroix“, dedicata ad suo caro amico fotografo) a quelli terribilmente malvagi, come il bullo protagonista dello storytelling di “Let there be rocko“, giusto per fare due esempi. E poi c’è Lucio, in tutta la sua essenza: è il caso della title track sanremese (“parla del fatto che spesso non si riesce a divenire ciò che si sognava e della difficoltà di stare in equilibrio su questa terra tonda”, ha spiegato il cantautore).

Nel nuovo disco di Lucio Corsi c’è dunque tutta un’umanità carica di caratteri la cui interpretazione viene lasciata all’ascoltatore finale, che prima o poi – a sua volta – potrebbe avere incrociato una di queste affascinanti maschere.

Nell’intervista all’artista abbiamo dunque cercato di capire se apprezzasse più il marcio o il lato positivo di questi personaggi, ma abbiamo anche provato a scoprire (senza successo!) a chi fosse dedicata “Tu sei il mattino“, diventata tra l’altro iper virale sui social. E, ovviamente, non potevamo esimerci dal chiedere a Lucio se già ha pensato allo staging del suo Eurovision e cosa ne pensasse della tanto discussa “Espresso Macchiato” di Tommy Cash. Qui sotto trovate la nostra video intervista all’artista.

Foto di copertina di Tommaso Ottomanno