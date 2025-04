Amici 24, intervista a Luk3: “Prima scrivevo solo pezzi intimi. Oggi mi sento un teen idol”

Dopo la partecipazione ad Amici 24, che l’ha visto dapprima ottenere un banco all’interno della scuola e successivamente conquistare la tanto ambita maglia d’oro del Serale, abbiamo incontrato Luk3, reduce dalla pubblicazione di ben quattro singoli: Parigi In Motorino, Valentine, Piangi e Roma Lo Sa.

“Sono felice, perché a 18 anni so già cosa farò per tutta la vita. Palchi, adrenalina, scrivere e cantare fino a perdere la voce è tutto quello che voglio“, ha scritto il giovane artista sui social pochi giorno dopo l’eliminazione.

Poi, ha aggiunto: “Ne esco vincitore, non perché abbia una coppa tra le mani, ma perché porto con me un bagaglio enorme di esperienza che mi accompagnerà per sempre. La vittoria più grande è aver trovato me stesso e la mia musica lungo questo percorso“.

Intervista a Luk3 di Amici 24: “Oggi mi sento un teen idol”

Durante l’intervista con Luk3 abbiamo parlato del suo percorso all’interno della scuola di Amici 24, ma anche dei quattro singoli pubblicati all’interno del talent e della direzione che Luca ha deciso di intraprendere con i prossimi brani:

“Nei quattro inediti che ho presentato ad Amici ho fatto vedere due lati artistici molto diversi tra loro. Uno è molto influenzato dal mondo estero e da cantanti del calibro di Justin Bieber. L’altro, invece, è molto più intimo ed introspettivo.

All’inizio scrivevo solo pezzi intimi. Ad oggi, invece, dopo aver sperimentato e aver scoperto questo nuovo lato di me (quello del cantante teen idol), ti dico che mi piace molto e che vorrei procedere proprio in questa direzione”.

A seguire la nostra video-intervista. Prendetevi del tempo per scoprire l’universo di Luk3.

LUK3: DA AMICI AL NUOVO SINGOLO “Anche Se Sei Particolare”

A distanza di poche settimane dall’uscita dalla scuola di Amici di Maria De Filippi, Luk3 ha annunciato sui social l’uscita di un nuovo singolo, di cui non ha però ancora svelato né il titolo né la data d’uscita.

