Amici 24, Luk3 arriva al Serale nonostante gli ostacoli e presenta l’inedito “Roma lo sa”

Luk3, Roma lo sa: testo e significato del nuovo inedito presentato ad Amici 24

Secondo le anticipazioni di Superguida TV, durante la puntata speciale di Amici 24 – Verso il serale, che va in onda domenica 16 marzo, Luk3 ha presentato un nuovo inedito dal titolo Roma lo sa.

Il brano arriva dopo la pubblicazione di ben tre singoli, l’unico della Scuola: Parigi in motorino, il singolo con il maggior numero di stream tra tutti con oltre 2.2 milioni di stream, Valentine e Piangi, nato da un momento di crisi. Attualmente, Luk3 conta circa 271 mila ascoltatori unici mensili su Spotify.

Luk3 è riuscito a conquistare la maglia del Serale durante il daytime di lunedì 10 marzo, ottenendo tre sì dai professori di Canto nonostante una lunga e accesa discussione tra tutti i professori. L’allievo ha avuto numerose difficoltà per ottenere la maglia d’oro a causa di Anna Pettinelli che non ha apprezzato né riconosciuto in Luk3 quel qualcosa che gli permettesse di poter arrivare al Serale.

LUK3, “ROMA LO SA”: SIGNIFICATO DELL’INEDITO

Roma lo sa parla di una storia vera, di una relazione complicata… «nata in casetta». Che i riferimenti siano ad Alessia?

“ROMA LO SA”: testo DELl’inedito

Il testo di Roma lo sa sarà disponibile prossimamente.