Luk3 rompe il silenzio dopo l’eliminazione: “Ad Amici ho trovato me stesso. Ne esco vincitore”

Dopo essersi scontrato con TrigNO al ballottaggio finale della terza puntata del Serale ed essere stato costretto ad abbandonare definitivamente la scuola di Amici di Maria De Filippi, Luk3 ha affidato a un lungo post su Instagram una riflessione sul suo percorso all’interno del talent show e su tutto quello che avverrà nei prossimi mesi.

Ma, ripercorriamo le sue parole passo dopo passo. Luk3 apre infatti questa pagina di diario virtuale condividendo con i propri followers alcune consapevolezze maturate in questi ultimi mesi trascorsi all’interno della scuola:

“Sono felice perché a 18 anni so già cosa farò per tutta la vita. Palchi, adrenalina, scrivere e cantare fino a perdere la voce: è questo che voglio”.

Poi, è tempo di bilanci e Luk3 chiosa: “Ne esco vincitore, non perché abbia una coppa tra le mani, ma perché porto con me un bagaglio enorme di esperienza, che mi accompagnerà per sempre. La vittoria più grande è aver trovato me stesso e la mia musica lungo questo percorso”.

AMICI 24, LUK3: I RINGRAZIAMENTI DOPO L’ELIMINAZIONE

Il giovane artista, successivamente, volge lo sguardo al futuro e promette che “il bello deve ancora venire“. Infine, poco prima dei dovuti ringraziamenti, aggiunge: “Non vedo l’ora di incontrarvi, di cantare insieme a voi le mie canzoni e di condividere ogni singola nota con chi ha creduto in me fin dal primo momento.

Dirvi ‘grazie’ sarebbe riduttivo: siete riusciti a non farmi sentire solo, nemmeno per un secondo. L’unico modo che ho per restituire tutto questo è continuare a regalarvi emozioni con i miei pezzi”.

Arriviamo così ai veri e propri ringraziamenti, con i quali Luk3 si congeda: “Grazie Maria, grazie Lorella e grazie infinite a tutta la produzione (di Amici, nda), perché avete creduto in quel diciassettenne che sembrava provenire dal paese dei balocchi e lo avete portato a scoprire tante cose di sé, nonché a tirar fuori tutte quelle emozioni che spesso tendiamo a nascondere“.

Insomma, Luk3 ha appena chiuso un capitolo importantissimo del suo percorso artistico e umano, ma il suo viaggio nel panorama musicale italiano è appena iniziato!