Amici 24, le pagelle della 3a puntata del Serale: Nicolò e Jacopo Sol volano sempre più in alto, Luk3 fallisce

Amici 24: le pagelle del Serale del 5 aprile 2025. Chi ci avrà convinto? I giudizi e le migliori esibizioni della terza puntata.

Dopo due puntate in cui si è nascosto, anche se non volontariamente, Jacopo Sol inizia a mettere il luce tutto il suo carisma e potenziale, pur esibendosi poco rispetto ai suoi compagni. Anche Nicolò Filippucci continua a brillare, mentre TrigNO delude le aspettative e Luk3 non è riuscito a fare quel passo in avanti sperato in queste settimane.

AMICi 24, terza puntata serale 5 aprile – chi è stato eliminato?

A conclusione della puntata, tra top e flop e guanti di sfida dei prof, sono rimasti due cantanti a scontrarsi: Luk3, per la seconda volta consecutiva al ballottaggio, e TrigNO. A lasciare la Scuola di Amici è stato Luk3, allievo e cantante della squadra Cuccarini-Emanuel Lo.

Qui potete trovare autori e produttori dei nuovi inediti dei cantanti in gara. Ma andiamo avanti… cliccate in basso su “continua” per scoprire le pagelle della terza puntata del Serale di Amici 24!