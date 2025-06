Classifica radio Earone – settimana 23: Annalisa è la regina delle radio, Blanco torna fuori dalla Top 10

Classifica Radio EarOne settimana 23 del 2025… le canzoni più trasmesse dalle radio italiane

La protagonista di questa settimana è Annalisa. Con Maschio alla #1, Annalisa è la seconda donna italiana a raggiungere la prima posizione nel 2025, la quarta se si contano anche le artiste internazionali.

Inoltre, è il suo sesto brano ad andare primo in EarOne in poco più di due anni: quattro da solista (Mon Amour, Ragazza Sola, Sinceramente e Maschio) e due in collaborazione, ovvero Disco Paradise e Storie Brevi.

A chiudere il podio ci sono, come settimana scorsa, Ed Sheeran e Miley Cyrus. Blanco e la sua Piangere a 90, dopo una settimana in vetta, sprofonda di ben undici posizioni fino alla #12.

Da segnalare l’ottimo balzo di Ermal Meta con Ferma gli orologi che, con un +13, riesce ad entrare in Top 50 alla #47.

I dati sono elaborati da EarOne, partner dell'industria discografica italiana.