Ermal Meta fonde il pop d’autore con la magia dell’estate e presenta “Ferma gli Orologi”

Ermal Meta, Ferma Gli Orologi: significato del testo del nuovo singolo

In attesa di vederlo sul palco del Primo Maggio, dove è stato confermato alla conduzione del Concertone per il secondo anno consecutivo, Ermal Meta fonde il pop d’autore con la magia dell’estate e annuncia l’uscita di Ferma Gli Orologi (Columbia Records / Sony Music Italy): un inno all’attimo fuggente, all’istante perfetto che vorremmo custodire per sempre.

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire da venerdì 25 aprile (qui il pre-save), il brano è una di quelle canzoni che arrivano leggere, come una sera d’estate in cui tutto sembra possibile, ma poi restano, attaccandosi addosso.

Ed ecco che, con una melodia solare, pulsante e ballabile, Ermal torna a raccontare l’amore: quell’amore che ti stupisce oggi giorno, che diventa quasi un gioco ma che, al contempo, può provocare vertigini.

ERMAL META, “FERMA GLI OROLOGI”: SIGNIFICATO E TESTO DEL BRANO

“Io volevo solo ballare con te / Tu volevi solo ballare con me”, canta Ermal nell’inciso del brano: un piccolo mantra che sembra non voler dir nulla, ma che in realtà dice tutto.

Perché dentro il ballo c’è il desiderio, la connessione, la sospensione del tempo.

Ed è proprio da qui che nasce l’invito a “fermare gli orologi“, a congelare l’attimo poco prima che finisca.

TESTO DEL BRANO

Il testo di Ferma Gli Orologi sarà disponibile a partire da venerdì 25 aprile.

Foto di copertina a cura di Alessandra Alfieri Druga