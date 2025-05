Annalisa: online il video di Maschio, sold out al Forum

Nei giorni scorsi Annalisa è tornata con un nuovo singolo, il primo della nuova era, Maschio. Ora ad accompagnare il brano arriva, oltre ad un videoclip che ne apmplifica il messaggio, una buona notizia anche per quel che riguarda i live.

Con Maschio Annalisa propone un linguaggio musicale e visivo ancora più diretto e d’impatto. Scritto da Annalisa con Paolo Antonacci e Davide Simonetta (che ne firma anche la produzione), unisce un linguaggio lessicale ispirato agli anni ’70 e ‘80 con un sound elettronico attualissimo. Un mix tra nostalgia italiana e produzione internazionale, coerente con la direzione sonora che l’artista porta avanti da qualche anno.

Il video ufficiale, firmato da Giulio Rosati, alterna momenti più intimi a scene più energiche e collettive, con un’estetica ipnotica e sognante. Proprio come in un sogno, Annalisa appare e scompare in diverse versioni di sé: prima com’è, poi in una rappresentazione maschile di se stessa. Il contrasto visivo evidenzia in modo simbolico e potente il tema del brano.

Annalisa in tour: raddoppia l’Unipol Forum di Milano

In contemporanea con l’uscita di Maschio, arriva anche la notizia del sold out del concerto di Milano previsto per il 28 novembre all’Unipol Forum. L’artista annuncia quindi una nuova data nella stessa venue, il 29 novembre.

Queste le date aggiornate del tour:

15 novembre – Jesolo (VE) – Palazzo del Turismo (data zero)

18 novembre – Padova – Kioene Arena

21 novembre – Roma – Palazzo dello Sport

24 novembre – Firenze – Nelson Mandela Forum

28 novembre – Milano – Unipol Forum SOLD OUT

29 novembre – Milano – Unipol Forum NUOVA DATA

2 dicembre – Eboli (SA) – Palasele

5 dicembre – Bari – Palaflorio

10 dicembre – Bologna – Unipol Arena

13 dicembre – Torino – Inalpi Arena

