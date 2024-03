Amici 23: le pagelle e il resoconto della prima puntata del serale. Ayle potrebbe farcela, Martina sovrasta tutti

Amici 23 prima puntata pagelle e resoconto.

Sabato 24 marzo 2024 è partito il serale della 24esima edizione di Amici di Maria De Filippi. Un debutto che si è contraddistinto in negativo… “solo” 3.768.000 telespettatori, il risultato più basso di sempre messo a confronto con le prime puntate dal 2002 ad oggi.

La formula del programma è rimasta completamente invariata rispetto allo scorso anno. Confermato il Direttore Artistico Stephanè Jarny, le tre squadre (Zerbi-Celentano, Cuccarino-Lo, Todaro-Pettineli) e i giudici Giuseppe Gioffrè, Michele Bravi e Cristiano Maglioglio.

AMICI 23 prima puntata resoconto delle sfide

La puntata inizia con tre brevi esibizioni dei giudici che determinano anche la squadra che inizia la sfida, ovvero Zerbi-Cele che scelgono fo confrontarsi con gli allievi di Pettinelli e Todaro.

PRIMA MANCHE

Petit con Don Raffè VS Giovanni con Don’t let me be miss misunderstoud (vince Petit)

con VS con (vince Petit) Guanto di sfida pole dance Marisol contro Gaia (guanto annullato)

contro (guanto annullato) Marisol con Dustin in “ America ” contro Martina che canta un brano di Aretha Franklin . “ Think ” (vince Martina)

con in “ ” contro che canta un brano di . “ ” (vince Martina) Holden con “Quanto forte ti pensavo” di Madame contro Lil Jolie con “Remedios” di Gabriella Ferri (vince Holden)

Prima manche per la squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Un allievo della squadra avversaria tra Ayle (“Malamente” di Tedua) Giovanni (“Goodbye“) e Gaia (“Mariposa“) lascerà direttamente il programma.

Gaia viene salvata dai giudici e Ayle canta la sua “Allergica alle fragole” mentre Giovanni si cimenta nel passo a tre “Tanghera“. Lascia la scuola Ayle.

SECONDA MANCHE

Zerbi-Cele sfidano i Cucca-Lo.

Guanto passione Dustin contro Kumo (vince Dustin )

contro (vince ) Petit con “Tornerai” contro Sarah con “Moon river” (vince Petit)

I primi candidati per l’eliminazione sono Mida (Fight club) Sarah (Mappamondo)e Kumo (Shut up). Va in ballottaggio per la sfida finale Kumo.

TERZA MANCHE

Cucca-Lo contro Todarelli.

Guanto di sfida Nicholas contro Giovanni (vince Giovanni)

contro (vince Giovanni) Lucia balla su Physical e Martina canta “ Tu no ” (vince Martina)

balla su e canta “ ” (vince Martina) Mida con un brano in spagnolo contro Lil Jolie su “Piazza Grande” (vince Mida)

Al ballottaggio Lil Jolie (che canta l’inedito “Attimo“), Martina (con l’inedito con “Quando non ho messo di amarti“) e Gaia. A ballottaggio finale con Kumo la ballerina Lil Jolie.

SFIDA FINALE KUMO vs Lil Jolie

Lil Jolie canta “Lost on you” mentre Kumo balla su “Apnea. A fine esibizione Lil Jolie viene colta da un attacco di panico e Maria cerca di rassicurarla. Questo penalizza un po’ l’esibizione del ballerino da casa visto che spesso la regia inquadra la ragazza che piagne anziché Kumo.

