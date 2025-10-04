4 Ottobre 2025
4 Ottobre 2025

Amici 25 daytime: cosa è successo nella prima settimana, dal 29 settembre al 3 ottobre 2025

Tutto quello che è successo nella scuola di Maria De Filippi nella prima settimana del daytime

Amici 25 daytime prima settimana - scelte professori, voti e lezioni
Amici 25, il riassunto della prima settimana del daytime da lunedì 29 settembre a venerdì 3 ottobre 2025.

Gli incontri e le scelte dei professori

Alcuni allievi devono scegliere con chi lavorare dopo essere stati selezionati in puntata da uno dei professori. Prima hanno la possibilità di parlare con i propri genitori — chi di persona e chi in videochiamata — tra lacrime, felicità e aspettative.

Michelle Cavallaro incontra la coach che l’ha scelta, Lorella Cuccarini, dopo una videochiamata con la madre che, in lacrime, le dice: “Hai realizzato il mio sogno“.

Plasma, scelto da Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi, incontra entrambi. Zerbi definisce l’inedito del ragazzo una “hit pop” e gli comunica che potrebbe occupare uno spazio mancante nella musica italiana. Plasma sceglie di lavorare con lui.

Michele Ballo, selezionato con il suo violoncello da tutti e tre i coach, trova Zerbi già al completo e sceglie di proseguire il percorso con Lorella Cuccarini, che si definisce “una donna felice”.

Penelope, 22 anni, allieva di Rudy Zerbi, dopo una videochiamata con la nonna mostra i primi segnali di nostalgia. Viene aiutata e consigliata dal cantante Riccardo e poi dalla stessa Maria De Filippi. Le sue paure sono sentirsi sola e sbagliata: nonostante abbia vissuto un anno a Londra, sente molto la mancanza della famiglia e del fidanzato con cui sta da pochissimo tempo.

