Amici 24, le pagelle della 6° puntata del Serale: Jacopo Sol vola alto, Antonia sorprende

Amici 24, pagelle della sesta puntata del Serale del 26 aprile 2025

Nella puntata di Amici del 26 aprile 2025, tra emozioni e colpi di scena, non sono mancate esibizioni sorprendenti e momenti deludenti.

Jacopo Sol continua a volare alto, messo in luce dalle giuste assegnazioni, mentre Nicolò Filippucci è tornato a non convincerci fino in fondo, nonostante le sue esibizioni siano sempre tecnicamente impeccabili, o quasi. Un po’ come Antonia, che questa settimana ci ha però sorpresi con una bella esibizione sulle note di Esseri Umani.

chi è stato eliminato?

Ecco chi è uscito dal Serale nella sesta puntata: un ballottaggio sofferto e… nessuna eliminazione!

A conclusione di una puntata scoppiettante, tra top e flop, nessun allievo ha dovuto abbandonare la scuola di Amici, in quanto Cristiano Malgioglio si è rifiutato di votare al ballottaggio finale e il suo voto sarebbe stato determinante.

