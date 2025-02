Amici 24, il resoconto della puntata del 16 febbraio 2025

Amici 24: il resoconto della diciannovesima puntata del Pomeridiano, in onda domenica 16 febbraio 2025

Nella diciannovesima puntata del Pomeridiano, Fiorella Mannoia è stata chiamata a giudicare la gara di Canto, mentre Garrison Rochelle e Rossella Brescia hanno espresso il proprio parere sui ballerini.

Dopo aver vinto la gara di Ballo, Francesco ha l’opportunità di esibirsi nuovamente per ottenere la maglia d’oro del Serale. Il ballerino balla sulle note di That’s Life di Frank Sinatra, ricevendo tutti e tre i pareri positivi dai professori di ballo. Di conseguenza, Francesco ottiene la maglia del Serale.

Lo stesso discorso vale per Chiamamifaro che, avendo vinto la gara di Canto, ha l’opportunità di cantare di nuovo per ricevere la maglia d’oro del serale. L’allieva canta La prima cosa bella di Nicola di Bari, ma Anna Pettinelli non le dà il “sì”. Poco dopo canta Hips Don’t Lie di Shakira, ma è sempre la Pettinelli a bloccarla. Al momento, quindi, Chiamamifaro non è al Serale.

Viene chiamata Chiara per ottenere la maglia del Serale, bloccata la settimana precedente da Emanuel Lo. Balla It’s My Life di No Doubt, ma viene bloccata da Deborah Lettieri. Ritenta ballando Ancora Ancora Ancora di Mina e finalmente Chiara riesce a conquistare la maglia d’oro del Serale.

Come la scorsa settimana, Nicolò ha la possibilità di riottenere la maglia del Serale. L’allievo canta Halo di Beyoncè, ma è sempre Rudy Zerbi a bloccarlo. Subito dopo canta Sei nell’anima di Gianna Nannini e Duemilaminuti di Mara Sattei e dopo quest’ultima esibizione Nicolò riesce finalmente ad accedere al Serale.

amici 24: Le gare di canto e ballo

Durante la diciannovesima puntata del Pomeridiano si sono tenute due gare principali, una di Canto e una di Ballo, che hanno generato due classifiche. È iniziata la corsa verso il Serale. Chi arriva primo in classifica nelle rispettive gare del Pomeridiano ha la possibilità di esibirsi nuovamente e se riceve il “sì” da tutti e tre i professori di categoria può ottenere la maglia del Serale. I professori dovranno giudicare solamente la coreografia che il proprio professore fa eseguire ai propri allievi. Come anticipato sopra, a giudicare la gara di Canto è stata Fiorella Mannoia, mentre per la gara di Ballo Maria de Filippi ha chiamato Garrison Rochelle e Rossella Brescia.

LE ESIBIZIONI

Qui a seguire le esibizioni dei cantanti e dei ballerini di Amici 24. Cliccando sui nomi dei cantanti potrete leggere la loro storia prima dell’ingresso nel programma.

Raffaella balla su Sexy And I Know It di LMFAO

Nicolò canta Maria di Blondie

canta di Francesco balla su La casa in riva al mare di Lucio Dalla

balla su di TrigNO canta America di Gianna Nannini

canta di Chiara balla su Per sempre di Nina Zilli

balla su di Senza Cri canta Scusa se non ho gli occhi azzurri di Francesca Michielin

canta di Asia balla su Voy A Llevarte Pa PR di Bad Bunny

balla su di Chiamamifaro canta Del verde di Calcutta

canta di Luk3 canta C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones di Gianni Morandi

canta di Antonio balla su Pencil Full Of Lead di Paolo Nutini

balla su di Mollenbeck canta Love Me Again di John Newman

canta di Deddè canta Concedimi di Matteo Romano

canta di Francesca balla su Hallelujah di Alexandra Burke

balla su di Vybes canta Parliamo di Luchè

GARA CANTO GIUDICATA DA FIORELLA MANNOIA

Francesco Raffaella Chiara Asia Francesca Antonio

GARA BALLO GIUDICATA DA GARRISON ROCHELLE E ROSSELLA BRESCIA