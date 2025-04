Amici 24, cos’è successo durante la terza puntata del Serale del 5 aprile e… chi è stato eliminato?

Amici 24: cos’è successo e chi è stato eliminato durante la terza puntata del Serale il 5 aprile 2025?

Sabato 5 aprile, Maria De Filippi dà il via al terzo appuntamento del Serale del suo talent show edizione che, ricordiamo, vede per la prima volta nel ruolo di giudice Amadeus, la ballerina lanciata dal programma Elena D’Amario e per la terza volta Cristiano Malgioglio.

Anche questa settimana ci sarà una sola eliminazione dopo la doppia delle prima puntata (la ballerina Asia e Vybes) e quella unica della seconda (la ballerina Raffaella). Ma chi è stato eliminato dalla terza puntata di Amici?

Lo scopriremo nel corso dell’articolo e del racconto di cosa è successo in questa puntata che ha visto la “presto mamma”, Alessandra Amoroso, presentare il suo nuovo singolo Cose Stupide.

Clicca in basso su “continua” per scoprire cos’è successo e chi è l’eliminato della terza puntata del Serale di Amici 24!