Amici 24, le pagelle della quattordicesima puntata: gli ultimi entrati saranno i primi… Deddè convince anche Dardust!

Amici 2025: le pagelle delle esibizioni della quattordicesima puntata del Pomeridiano, in onda domenica 12 gennaio 2025.

Nella puntata con ospite musicale Ermal Meta, che ha presentato il nuovo singolo Il Campione, contenuto nel suo ultimo album di inediti Buona Fortuna, Ornella Vanoni e Dardust sono stati chiamati a giudicare la gara di Canto, mentre Garrison Rochelle ha espresso il proprio parere sui ballerini.

La gara di Canto verte sulla presentazione dei nuovi inediti degli allievi, che saranno poi disponibili da martedì 14 gennaio su tutte le piattaforme digitali.

I COMPITI

Chiara ha svolto il compito di Emanuel Lo sui tacchi per mettere alla prova la sua sensibilità. Il professore le dà 5 nonostante per lui Chiara abbia comunque fatto un passo in avanti. La Celentano, invece, le dà 9.5.

Nicolò ha svolto il compito assegnatogli da Rudy Zerbi sulle note di Bella senz’anima di Riccardo Cocciante, il quale gli ha chiesto di prendere ispirazione dall’esibizione sulla medesima canzone cantata da Emma quando era nella Scuola di Amici, facendogliela vedere. Alla fine, Zerbi continua ad ammettere che non gli piace perché ha solo una bella voce.

Alessia ha svolto invece il compito assegnatole da Deborah Lettieri, ballando su Dillo solo al buio di Elisa. Quest’ultima dice ad Alessia che è migliorata ma non è ancora sufficiente e le dà 5.5. Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini, però, sottolineano che per loro la ballerina avrebbe dovuto prendere un voto più alto.

amici 24: Le gare di canto e ballo

Durante la quattordicesima puntata del Pomeridiano si sono tenute due gare, una di Canto e una di Ballo, che hanno generato due classifiche. Per questa settimana, a coloro che si sono posizionati ultimi non è stata consegnata la felpa rossa della sfida. Come anticipato sopra, a giudicare la gara di Canto sono stati Ornella Vanoni e Dardust, mentre per la gara di Ballo Maria de Filippi ha chiamato Garrison Rochelle.

LE ESIBIZIONI

Qui a seguire le esibizioni dei cantanti e dei ballerini di Amici 2025. Nella pagina successiva troverete le nostre pagelle. Cliccando sui nomi dei cantanti potrete leggere la loro storia prima dell’ingresso nel programma.

Senza Cri è assente a causa della febbre alta.

GARA CANTO SUI NUOVI INEDITI GIUDICATA DA ORNELLA VANONI E DARDUST

Antonia TrigNO Deddè Chiamamifaro Jacopo Sol Mollenbeck Luk3 Vybes Ilan Nicolò

GARA BALLO GIUDICATA DA GARRISON ROCHELLE

Alessio Dandy A PARI MERITO CON Daniele Chiara Alessia Francesca Giorgia

