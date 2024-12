Il 2025 di Ermal Meta parte da “Il Campione”… A marzo il tour teatrale

Il Campione è il titolo del nuovo singolo di Ermal Meta in uscita a gennaio 2025. Da marzo il cantautore torna in tour nei teatri.

Il 2025 si apre con grandi novità per Ermal Meta. Il 3 gennaio uscirà su tutte le piattaforme digitali e nelle radio Il Campione, brano che verrà incluso nella tracklist digitale dell’album Buona fortuna, progetto uscito lo scorso maggio e che vede nella tracklist anche i singoli Mediterraneo e L’unico pericolo.

Il singolo viene descritto dallo stesso Ermal Meta come un tributo alle canzoni che accompagnano la vita di ognuno di noi:

“Ci sono canzoni che ci accompagnano come amici silenziosi, ma sempre presenti. Forse non ci salveranno, ma le canteremo lo stesso, come a dire ‘Io ci credo ancora’, come fa un campione che punta la porta e oltre ad essa, l’eternità.”