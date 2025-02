Amici 2025, le pagelle e il resoconto della puntata del 9 febbraio 2025

Amici 2025: le pagelle e il resoconto della diciottesima puntata del Pomeridiano, in onda domenica 9 febbraio 2025

Nella diciottesima puntata del Pomeridiano, Ilary Blasi è stata chiamata a giudicare la gara di Canto, mentre Veronica Peparini ha espresso il proprio parere sui ballerini.

Dopo aver vinto la gara di Ballo, Chiara è chiamata a esibirsi nuovamente per provare ad ottenere la maglia d’oro del Serale ottenendo tutti e tre i “sì” dei professori di categoria. La Celentano sceglie la sua coreografia. Emanuel Lo le dice di no, quindi Chiara non ottiene la maglia del Serale.

Antonia è prima nella classifica di Canto e, come per Chiara, ha la possibilità di ottenere la maglia d’oro del Serale se ottiene il “sì” di tutti e tre i professori di canto. Rudy Zerbi sceglie di farle cantare Stand Up.

amici 24: Le gare di canto e ballo

Durante la diciottesima puntata del Pomeridiano si sono tenute due gare principali, una di Canto e una di Ballo, che hanno generato due classifiche. Da questo momento in poi, non verranno più effettuate sfide. Da questo momento inizia la corsa verso il Serale. Chi arriva primo in classifica nelle rispettive gare del Pomeridiano ha la possibilità di esibirsi nuovamente e se riceve il “sì” da tutti e tre i professori di categoria può ottenere la maglia del Serale. I professori dovranno giudicare solamente la coreografia che il proprio professore fa eseguire ai propri allievi. Come anticipato sopra, a giudicare la gara di Canto è stata Ilary Blasi, mentre per la gara di Ballo Maria de Filippi ha chiamato Veronica Peparini.

Alessia balla su Dear Future Husband di Meghan Trainor

balla su di Jacopo Sol canta Almeno tu nell’universo di Mia Martini

canta di Francesco balla su Work Song di Hozier

balla su di Senza Cri canta Fix You dei Coldplay

canta dei Dandy balla su Dimmi che non è un addio di Holden

balla su di Antonia canta Briciole di Noemi

canta di Chiara balla su Dieci ragazze di Lucio Battisti

balla su di Nicolò canta Hello di Adele

canta di Vybes canta Il senso dell’odio di Salmo

canta di Francesca balla su J’y Suis Jamais Alle di David Divine

balla su di Luk3 canta Mon Amour di Gigi D’Alessio

canta di Chiamamifaro canta You’ve Got The Love di Florence and the Machine

canta di Asia balla su One Minute Man di Missy Elliott feat. Ludacris

balla su di Deddè canta Anyone di Justin Bieber

canta di Mollenbeck canta Ti scatterò una foto di Tiziano Ferro

GARA CANTO GIUDICATA DA ILARY BLASI

Antonia Jacopo Sol Luk3 Senza Cri Nicolò Chiamamifaro Mollenbeck Vybes Deddè

GARA BALLO GIUDICATA DA VERONICA PEPARINI

Chiara Asia Dandy Francesco Alessia Francesca

