I Sick Tamburo tornano nei club con il Winter Tour 2026: dieci concerti in programma tra ottobre e novembre, con date da Torino a Cosenza. La nuova parte del tour segue i live estivi e porta sul palco una scaletta rinnovata che attraversa il repertorio della band insieme ai brani dell’ultimo album Dementia.

Il calendario, ancora in aggiornamento, parte l’8 ottobre da Torino e si chiude per ora il 20 novembre a Livorno.

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Sick Tamburo concerti 2026: le date del Winter Tour

Sick Tamburo · Winter Tour 2026 Data Città Biglietti 8 ott 2026 Torino

Notorius Biglietti 10 ott 2026 Trieste

Teatro Miela Biglietti 16 ott 2026 Padova

CSO Pedro Biglietti 23 ott 2026 Baronissi (SA)

Dissonanze Biglietti 24 ott 2026 Taranto

Mercato Nuovo Biglietti 30 ott 2026 Ranica (BG)

Druso Biglietti 31 ott 2026 Cesena

Spazio Marte Biglietti 13 nov 2026 Cosenza

Auditorium Popolare Biglietti 14 nov 2026 Ciampino (RM)

Orion Biglietti 20 nov 2026 Livorno

The Cage Biglietti

Il Winter Tour dei Sick Tamburo dopo Dementia

Il nuovo giro nei club arriva dopo la tournée di inizio anno dedicata a Dementia e i concerti estivi. Per questa nuova fase i Sick Tamburo hanno annunciato una scaletta rinnovata, costruita attraversando diverse fasi della loro discografia.

Dementia è uscito il 16 gennaio 2026 per La Tempesta Dischi. Il disco contiene, tra gli altri, Ho perso i sogni, Silvia corre sola e la title track Dementia.

Sul piano musicale il disco resta dentro il percorso alternative rock della band, con elementi indie rock e post-punk. La copertina è stata realizzata da Davide Toffolo, con la grafica di Paolo Proserpio.

Chi sono i Sick Tamburo

I Sick Tamburo nascono a Pordenone dall’esperienza artistica di Gian Maria Accusani ed Elisabetta Imelio, già insieme nei Prozac+. Il progetto prende forma alla fine degli anni Duemila e debutta su disco nel 2009 con l’album omonimo, pubblicato da La Tempesta Dischi.

Negli anni la band ha costruito un percorso legato alla scena alternative italiana, pubblicando album come A.I.U.T.O., Senza vergogna, Un giorno nuovo, Paura e l’amore, Back to the roots (Forse è l’amore) e Non credere a nessuno.

Tra i brani pubblicati nel corso della loro carriera ci sono Il mio cane con tre zampe, Parlami per sempre e La fine della chemio. Di quest’ultimo è stata realizzata anche una versione con, tra gli altri, Jovanotti, Elisa, Manuel Agnelli, Samuel, Meg, Lo Stato Sociale e Tre Allegri Ragazzi Morti per un progetto benefico.

Dopo la scomparsa di Elisabetta Imelio nel 2020, il progetto ha proseguito il proprio percorso discografico e live. Dal 2022 la band organizza inoltre a Pordenone Parlami per sempre, concerto annuale nato per ricordare Imelio e sostenere A.N.D.O.S.

Biglietti e prevendite del Winter Tour 2026

I biglietti e le informazioni sulle prevendite sono disponibili attraverso i canali di La Tempesta Concerti. Il calendario è indicato come in aggiornamento e potrà quindi essere ampliato con nuove date.