Sick Tamburo, il Winter Tour riparte dai club con una scaletta rinnovata
Dieci date tra ottobre e novembre nei club italiani, con una scaletta rinnovata che attraversa la storia della band.
di Oriana Meo (Caporedattore) ·
I Sick Tamburo tornano nei club con il Winter Tour 2026: dieci concerti in programma tra ottobre e novembre, con date da Torino a Cosenza. La nuova parte del tour segue i live estivi e porta sul palco una scaletta rinnovata che attraversa il repertorio della band insieme ai brani dell’ultimo album Dementia.
Il calendario, ancora in aggiornamento, parte l’8 ottobre da Torino e si chiude per ora il 20 novembre a Livorno.
Sick Tamburo concerti 2026: le date del Winter Tour
|Data
|Città
|Biglietti
|8 ott 2026
|Torino
Notorius
|Biglietti
|10 ott 2026
|Trieste
Teatro Miela
|Biglietti
|16 ott 2026
|Padova
CSO Pedro
|Biglietti
|23 ott 2026
|Baronissi (SA)
Dissonanze
|Biglietti
|24 ott 2026
|Taranto
Mercato Nuovo
|Biglietti
|30 ott 2026
|Ranica (BG)
Druso
|Biglietti
|31 ott 2026
|Cesena
Spazio Marte
|Biglietti
|13 nov 2026
|Cosenza
Auditorium Popolare
|Biglietti
|14 nov 2026
|Ciampino (RM)
Orion
|Biglietti
|20 nov 2026
|Livorno
The Cage
|Biglietti
Il Winter Tour dei Sick Tamburo dopo Dementia
Il nuovo giro nei club arriva dopo la tournée di inizio anno dedicata a Dementia e i concerti estivi. Per questa nuova fase i Sick Tamburo hanno annunciato una scaletta rinnovata, costruita attraversando diverse fasi della loro discografia.
Dementia è uscito il 16 gennaio 2026 per La Tempesta Dischi. Il disco contiene, tra gli altri, Ho perso i sogni, Silvia corre sola e la title track Dementia.
Sul piano musicale il disco resta dentro il percorso alternative rock della band, con elementi indie rock e post-punk. La copertina è stata realizzata da Davide Toffolo, con la grafica di Paolo Proserpio.
Chi sono i Sick Tamburo
I Sick Tamburo nascono a Pordenone dall’esperienza artistica di Gian Maria Accusani ed Elisabetta Imelio, già insieme nei Prozac+. Il progetto prende forma alla fine degli anni Duemila e debutta su disco nel 2009 con l’album omonimo, pubblicato da La Tempesta Dischi.
Negli anni la band ha costruito un percorso legato alla scena alternative italiana, pubblicando album come A.I.U.T.O., Senza vergogna, Un giorno nuovo, Paura e l’amore, Back to the roots (Forse è l’amore) e Non credere a nessuno.
Tra i brani pubblicati nel corso della loro carriera ci sono Il mio cane con tre zampe, Parlami per sempre e La fine della chemio. Di quest’ultimo è stata realizzata anche una versione con, tra gli altri, Jovanotti, Elisa, Manuel Agnelli, Samuel, Meg, Lo Stato Sociale e Tre Allegri Ragazzi Morti per un progetto benefico.
Dopo la scomparsa di Elisabetta Imelio nel 2020, il progetto ha proseguito il proprio percorso discografico e live. Dal 2022 la band organizza inoltre a Pordenone Parlami per sempre, concerto annuale nato per ricordare Imelio e sostenere A.N.D.O.S.
Biglietti e prevendite del Winter Tour 2026
I biglietti e le informazioni sulle prevendite sono disponibili attraverso i canali di La Tempesta Concerti. Il calendario è indicato come in aggiornamento e potrà quindi essere ampliato con nuove date.
Foto: Daniele Baldi