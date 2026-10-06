Laura Pausini ha annunciato dal palco dell’Unipol Forum di Milano la sera di martedì 6 ottobre, nella seconda serata delle tre date milanesi del suo World tour, il ritorno in città il 2 dicembre 2027 all’Unipol Dome, l’arena di Santa Giulia. Il concerto entra nel calendario dell’IO CANTO World Tour.

Laura Pausini all’Unipol Dome il 2 dicembre 2027: biglietti dal 7 e dall’8 ottobre

Sugli schermi, sotto la merlatura della fortezza che fa da scenografia allo show già raccontato a Mantova, comparivano il logo del tour, la scritta Milano 2027 e i dettagli per la prevendita: per gli iscritti al fan club parte mercoledì 7 ottobre alle 11, la vendita generale giovedì 8 ottobre alle 11.

Il concerto del 2 dicembre 2027 arriva dopo i cinque stadi italiani di giugno e luglio, che si chiudono all’Olimpico di Roma il 3 luglio. Il calendario completo, con i tre concerti del Forum del 4, 6 e 7 ottobre, è nella pagina del tour di Laura Pausini.

Lazza e Marco Masini sul palco del Forum

Ospite della serata è stato Lazza, salito sul palco per duettare con Laura Pausini su Zeri in più (Locura), il brano tratto dall’album Locura, uscito il 20 settembre 2024.

A sorpresa è salito sul palco anche Marco Masini. Laura Pausini lo ha chiamato dopo avergli dedicato Ci vorrebbe il mare, brano del 1990 inserito nell’album Io canto 2, per cantare con lui un pezzo di T’innamorerai, singolo del 1993.

Laura Pausini, nuove date in Sud America a febbraio e marzo 2027

Nei giorni scorsi Laura Pausini ha annunciato anche nuove date in Sud America, da Buenos Aires il 17 febbraio 2027 a Medellín il 7 marzo.