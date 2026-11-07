Che canzone di Laura Pausini sei? Il nuovo test di All Music Italia mette in gioco otto brani, da La solitudine del 1993 a Scatola del 2022: dieci domande sulla vita di tutti i giorni e una sola canzone alla fine, con un profilo di chi ha risposto.

Il test arriva nei giorni in cui l’Io Canto World Tour attraversa i palasport italiani: dopo la data zero di Mantova del 1° ottobre e le due serate di Bologna, Laura Pausini canta al Nelson Mandela Forum di Firenze il 6 e il 7 novembre, mentre il 2 dicembre 2027 tornerà a Milano all’Unipol Dome.

C’è anche un anniversario: l’album Io canto, il disco di cover uscito il 10 novembre 2006, compie vent’anni, e il suo seguito Io canto 2 è uscito il 6 febbraio 2026 per Warner Music Italy.

Che canzone di Laura Pausini sei: come funziona il test

Le dieci domande partono da situazioni concrete, dalla sveglia del lunedì mattina al biglietto aereo senza destinazione, dal telefono scarico per un giorno intero al karaoke. Ogni risposta corrisponde a una delle otto canzoni e il risultato finale è quella che torna più spesso, con un breve ritratto di chi ha fatto il test.

Ogni risultato rimanda a tutte le notizie su Laura Pausini. Nella serie dei test di AMI sono già usciti quelli su Emma, Ligabue, Gianna Nannini, Ultimo e Annalisa.

Le otto canzoni di Laura Pausini in gioco

Si parte da La solitudine, con cui Laura Pausini vince le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 1993 ed entra nell’album d’esordio Laura Pausini. L’anno dopo torna all’Ariston con Strani amori, terza tra i Campioni e singolo dell’album Laura.

Incancellabile è del 1996, primo singolo dell’album Le cose che vivi. Nel 2000 arriva Tra te e il mare, scritta da Biagio Antonacci e title track del disco omonimo, mentre Vivimi esce nel 2004 dall’album Resta in ascolto.

Io canto, del 2006, riprende il brano di Riccardo Cocciante e Marco Luberti e dà il titolo al disco di cover, mentre Simili, nel 2015, è il singolo dell’album omonimo. Chiude Scatola, del 2022, scritta da Laura Pausini con Madame, Shablo e Luca Faraone.

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Foto: ufficio stampa