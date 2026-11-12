Laura Pausini vince il quinto Latin Grammy della sua carriera. Ai Latin Grammy 2026 il premio per il Mejor Álbum Pop Tradicional è andato a Yo canto 2, il suo album di cover in spagnolo: l’annuncio è arrivato giovedì 12 novembre a Las Vegas, durante la Premiere che precede la cerimonia in diretta tv.

In gara con Laura Pausini c’erano Esteman e Daniela Spalla con Amorío, Kany García con Puerta abierta, Reik con TQ+ e Yami Safdie, ospite dello stesso Yo canto 2, con Querida yo. Nel 2024 la categoria l’aveva vinta proprio Kany García, davanti ad Almas paralelas.

Il primo Yo canto le aveva portato nel 2007 il secondo Latin Grammy, dopo quello del 2005 con Escucha, e diciannove anni dopo a vincere è il suo seguito. Gli altri due premi sono arrivati nel 2009 con Primavera anticipada e nel 2018 con Hazte sentir, nella categoria del pop tradizionale, come oggi.

Il conto non comprende il titolo di Person of the Year della Latin Recording Academy, ricevuto da Laura Pausini a Siviglia nel novembre 2023. La candidatura con Yo canto 2 era stata annunciata il 16 settembre.

Laura Pausini dedica il Latin Grammy 2026 all’amico Walter e al cane Marlon

Laura Pausini ha festeggiato a distanza, con un post su Instagram in spagnolo che ringrazia l’Academy e gli autori omaggiati nel disco: “Che meraviglia assoluta ricevere questo Latin Grammy! Sento lacrime di gioia e di orgoglio, sono così grata all’Academy e a tutti i cantautori spagnoli e latinoamericani a cui continuo a rendere omaggio in ogni concerto!”

La cantante ringrazia anche i produttori, i musicisti e gli artisti che l’hanno accompagnata in Yo canto 2, un disco che, scrive, “sognavo da anni e che ho realizzato dandogli tutta la mia anima e la mia voce”.

Nello stesso messaggio Laura Pausini scrive di essere in Italia e con la febbre (“ma ora passerà!”), manda un abbraccio ai fan e chiude con la dedica: “Dedico questo premio al mio amico Walter e a mio fratello, il mio cane Marlon”.

Laura Pausini, il tour in spagnolo riparte il 17 febbraio 2027 da Buenos Aires

La cantante, nel post, fissa anche la ripartenza del tour in spagnolo: il 17 febbraio 2027 a Buenos Aires, alla Movistar Arena, con “tutto il mio repertorio”. Dopo l’Argentina l’Io Canto / Yo Canto World Tour passa da San Paolo il 27 febbraio, Porto Alegre il 2 marzo, Medellín il 7 marzo e Hollywood, in Florida, il 14 marzo.