Una notte soltanto per Sfera Ebbasta e Shiva: arriva il live “SMG – One Night Only”

Sfera Ebbasta e Shiva annuncia un grande concerto per il 2025. La notizia era nell’aria, e ora è ufficiale. I due artisti, freschi di debutto in testa alle classifiche con il loro joint album Santana Money Gang, porteranno dal vivo il progetto con un evento unico.

Uscito il 12 aprile, il joint album contiene dodici tracce di pura trap. Tra le più ascoltate: Cashmere, Te quiero puto e Pasión. Un mix di influenze latine, beat taglienti e le barre inconfondibili di due artisti che hanno fatto la storia recente del rap italiano.

Ad annunciare l’evento live sono stati proprio i due artisti urban sui social.

Sfera ebbasta e Shiva concerto 2025 – SMG – One Night Only

Il live si terrà il prossimo 13 settembre a Fiera Milano Live, e sarà l’unica occasione per vedere i due rapper milanesi condividere lo stesso palco. Una notte sola, un set esclusivo in cui proporranno dal vivo i brani di Santana Money Gang, uscito a sorpresa lo scorso venerdì e già in vetta a tutte le piattaforme, con oltre 25 milioni di stream in appena tre giorni.

Non mancheranno però anche alcune delle hit soliste che hanno reso i due artisti tra i più ascoltati della scena rap italiana. L’evento, prodotto da Vivo Concerti, si preannuncia come uno degli appuntamenti più attesi della stagione urban.

Info biglietti

I biglietti saranno disponibili in prevendita sul sito www.vivoconcerti.com a partire dalle ore 14.00 di martedì 15 aprile, e nei punti vendita autorizzati da domenica 20 aprile alle ore 11.00.

