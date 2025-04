Sfera Ebbasta e Shiva da record: Santana Money Gang è il miglior debutto Spotify del 2025

Sfera Ebbasta e Shiva firmano il miglior debutto del 2025 su Spotify Italia con l’album Santana Money Gang, il loro primo progetto congiunto uscito per le etichette dei due rapper, Cupido (Sfera) e Milano Ovest (Shiva) con distribuzione Universal Music, lo scorso venerdì.

Nel solo primo giorno di uscita, l’album ha totalizzato 11.034.706 stream complessivi, segnando un risultato eccezionale per il panorama urban, e non solo, italiano. Le 12 tracce del disco hanno hanno debuttato venerdì colonizzando tutti le prime 12 posizioni su Spotify. Due brani in particolare hanno raggiunto risultati da record.

Neon e Sei persa infatti si sono classificati rispettivamente all’ottavo e nono posto tra i migliori debutti di un singolo brano del 2025 su Spotify Italia. Da inizio anno, solo le canzoni del Festival di Sanremo (sette per la precisione) avevano registrato numeri superiori.

Sfera ebbasta & Shiva – Santana money gang

Gli ascolti su spotify nel primo giorno

NON METTERCI BECCO – 1.361.177 SNTMNG – 1.075.742 NEON – 1.025.150 SEI PERSA – 1.005.843 D&G – 965.054 MAYBACH – 943.994 MOLECOLE SPRITE – 942.527 OVER (demo) – 933.549 MNGSNT – 787.084 COME SE NON FOSSI NEI GUAI – 680.886 VVS CARTIER – 679.925 PARANOIA – 633.775

Secondo giorno: oltre 6.9 milioni di stream

Anche sabato 13 aprile, Sfera Ebbasta e Shiva hanno mantenuto il dominio della classifica Spotify, registrando un totale di 6.937.560 ascolti sulla piattaforma in 24 ore. Unica presenza “estranea” in Top 10 sabato 12 aprile Olly che con il brano vincitore di Sanremo 2025, Balorda Nostalgia, occupa la nona posizione.

La coppia formata da Sfera Ebbasta e Shiva ha quindi quasi raggiunto 18 milioni di stream nei soli primi due giorni dall’uscita.

Numeri che li proietteranno sicuramente, non solo al primo posto della prossima classifica FIMI, ma anche tra i titoli più ascoltati al mondo su Spotify Global, con buone probabilità di salire sul podio o addirittura raggiungere la vetta.