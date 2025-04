Riccardo Cocciante annuncia due nuovi appuntamenti live

Riccardo Cocciante aggiunge due nuovi appuntamenti live di Io… Riccardo Cocciante. I concerti sono previsti per il 10 agosto 2025 al Teatro Antico di Taormina; e il 22 settembre 2025 in Piazza del Plebiscito a Napoli.

Dopo il successo riscosso durante le cinque serate al TAM Teatro Arcimboldi di Milano lo scorso marzo, l’artista prosegue con il suo spettacolo musicale. Le nuove date si aggiungono alle tappe già annunciate di Trieste, Verona, Roma e Lucca. Anche in questo caso, i live si terranno in location uniche che coniugano storia, emozione e arte.

Io… Riccardo Cocciante è un viaggio attraverso il vasto repertorio dell’artista, con successi indimenticabili come Bella senz’anima, Quando finisce un amore e Margherita. Il live rappresenta un’occasione unica per ascoltare dal vivo uno degli artisti e compositori di maggior successo. Cocciante, con oltre 40 album pubblicati in tre lingue, ha conquistato il cuore di intere generazioni. Durante le sue performance dal vivo, regala al pubblico un’esperienza emozionante e indimenticabile.

Il calendario aggiornato di “io… Riccardo Cocciante”

Ecco qui di seguito le date dello spettacolo, prodotto da Vivo Concerti:

Sabato 10 maggio 2025 – Trieste @ Teatro Politeama Rossetti

Martedì 13 maggio 2025 – Verona @ Arena di Verona

Venerdì 6 e Domenica 8 giugno 2025 – Roma @ Terme di Caracalla

Sabato 12 luglio 2025 – Lucca @ LUCCA SUMMER FESTIVAL c/o Piazza Napoleone

Domenica 10 agosto 2025 – Taormina (ME) @ Teatro Antico – NUOVA DATA

Lunedì 22 settembre 2025 – Napoli @ Piazza del Plebiscito – NUOVA DATA

I biglietti per le nuove date di Taormina e Napoli sono disponibili online da venerdì 11 aprile 2025 e in tutti i punti vendita autorizzati da mercoledì 16 aprile 2025. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito www.vivoconcerti.com.

