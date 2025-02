Riccardo Cocciante: ecco tre nuovi appuntamenti live d’eccezione

Nei mesi scorsi, Riccardo Cocciante ha annunciato cinque date evento al TAM Teatro Arcimboldi di Milano a marzo 2025. A quei live si aggiungono adesso tre nuovi appuntamenti in location storiche: l’Arena di Verona e le Terme di Caracalla a Roma.

L’artista torna a esibirsi dal vivo con un nuovo spettacolo, dal titolo Io… Riccardo Cocciante. Questi concerti rappresentano un’occasione unica per ascoltare uno degli artisti e compositori di maggior successo in Italia e all’estero. I live saranno un viaggio musicale attraverso il suo repertorio. Gli spettatori potranno così riascoltare in location suggestive ed evocative brani indimenticabili come Bella senz’anima, Quando finisce un amore e Margherita, che lo scorso 18 novembre ha ottenuto la certificazione di platino.

Io… riccardo Cocciante, le date

I live di Io… Riccardo Cocciante si terranno:

– martedì 13 maggio 2025 all’Arena di Verona

– venerdì 6 giugno e domenica 8 giugno 2025 alle Terme di Caracalla a Roma.

Il concerto di Cocciante all’Arena di Verona inaugura la nuova stagione di concerti dell’anfiteatro romano, cuore della musica italiana e internazionale. Si tratta di un ritorno molto atteso dopo il successo dello show del 29 settembre 2024, organizzato per il 50° anniversario dell’album Anima.

Gli spettacoli del 6 e 8 giugno 2025 rappresentano eventi altrettanto importanti. A distanza di 13 anni, Riccardo Cocciante torna a esibirsi nella suggestiva cornice delle Terme di Caracalla a Roma.

I biglietti

I biglietti sono disponibili online e in tutti i punti vendita autorizzati dal 5 febbraio 2025. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito www.vivoconcerti.com.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI