Dopo lo speciale show all’Arena di Verona, Riccardo Cocciante annuncia nuovi live a Milano

Dopo lo speciale show sold out all’Arena di Verona, Riccardo Cocciante annuncia cinque nuovi imperdibili appuntamenti live al TAM Teatro Arcimboldi Milano, domenica 9, martedì 11, venerdì 14, domenica 16 e martedì 18 marzo 2025.

I concerti saranno una nuova occasione per riascoltare e celebrare la carriera dell’artista, immergendosi in uno speciale viaggio musicale, accompagnato dalla sua band, attraverso le sue canzoni immortali.

Lo scorso 29 settembre il cantante si è esibito all’Arena di Verona per un appuntamento unico in onore del 50esimo anniversario dell’album “Anima“, occasione nella quale il pubblico ha avuto la possibilità di ascoltare i pezzi più conosciuti di questo grande artista che ha pubblicato più di 40 album in tre lingue diverse nella sua carriera.

Proprio questa settimana “Margherita“, uno dei suoi brani più apprezzati, è stato certificato disco di platino.

riccardo cocciante – live 2025: il calendario

Di seguito il calendario dei live a Milano di Riccardo Cocciante, prodotti da Vivo Concerti:

Domenica 9 marzo 2025 @ TAM Teatro Arcimboldi Milano

Martedì 11 marzo 2025 @ TAM Teatro Arcimboldi Milano

Venerdì 14 marzo 2025 @ TAM Teatro Arcimboldi Milano

Domenica 16 marzo 2025 @ TAM Teatro Arcimboldi Milano

Martedì 18 marzo 2025 @ TAM Teatro Arcimboldi Milano

I biglietti sono disponibili da giovedì 21 novembre alle ore 14 e in tutti i punti vendita autorizzati da martedì 26 novembre alle ore 14.

